राजसथान में दर्दनाक हादसा! बस-पिकअप की टक्कर में 25 घायल

राजस्थान के कोटपूतली में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां बस और पिकअप की टक्कर में 25 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

Jan 10, 2026 02:29 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान के कोटपूतली कस्बे के पास शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण राजस्थान रोडवेज की बस की एक पिकअप वाहन से टक्कर हो गई,बस में सवार कम से कम 25 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पावटा के पास हुआ और टक्कर के बाद बस ‘डिवाइडर’ पर चढ़ गई।

हादसे में घायल हुए लोगों को पावटा उप-जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से बस के चालक व दो अन्य को जयपुर भेज दिया गया। प्रागपुरा के थानाधिकारी भजना राम ने बताया कि पुलिस नियंत्रण कक्ष को दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर भेजी गई। उन्होंने कहा कि रोडवेज बस दिल्ली जा रही थी और हादसा घना कोहरा होने की वजह से हुआ। थानाधिकारी ने बताया कि दृश्यता कम होने के कारण बस राजमार्ग पर खड़े पिक-अप वाहन से टकरा गई।

