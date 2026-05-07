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राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार, 900 करोड़ के JJM घोटाले में ACB की कार्रवाई

May 07, 2026 10:26 am ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
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राजस्थान भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने गुरुवार को पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया। उन्हें कथित 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले के सिलसिले में उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले ईडी ने कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जोशी को गिरफ्तार किया था। 

राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार, 900 करोड़ के JJM घोटाले में ACB की कार्रवाई

राजस्थान भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने गुरुवार को पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया। उन्हें कथित 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले के सिलसिले में उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले अप्रैल 2025 में ईडी ने कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जोशी को गिरफ्तार किया था। अभी वह जमानत पर थे।

अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान एसीबी ने गुरुवार को पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। करीब सात महीने जेल में रहने के बाद दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जोशी को रिहा कर दिया गया।

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एसीबी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने गुरुवार तड़के जयपुर रेलवे स्टेशन के पास सैन कॉलोनी स्थित जोशी के आवास पर छापा मारा। एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि एसआईटी सुबह करीब 5 बजे आवास पर पहुंची और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में जोशी को गिरफ्तार कर लिया।

एसीबी के अनुसार, जोशी पर तत्कालीन पीएचईडी मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने और निविदाओं के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। एसीबी ने पूर्व मंत्री और अन्य के खिलाफ 2024 के अंत में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में अधिकारियों और ठेकेदारों सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीन अन्य फरार हैं।

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इससे पहले एसीबी ने इस घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। अग्रवाल लंबे समय से फरार चल रहे थे। इस मामले में अब तक लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 9 अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2024 में शुरू हुई जांच में अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं। जांच में सामने आया है कि जल जीवन मिशन के तहत टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां की गईं। करीब 900 करोड़ रुपए के टेंडर चुनिंदा कंपनियों को दिए गए।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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