राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार, 900 करोड़ के JJM घोटाले में ACB की कार्रवाई
राजस्थान भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने गुरुवार को पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया। उन्हें कथित 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले के सिलसिले में उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले ईडी ने कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जोशी को गिरफ्तार किया था।
राजस्थान भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने गुरुवार को पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया। उन्हें कथित 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले के सिलसिले में उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले अप्रैल 2025 में ईडी ने कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जोशी को गिरफ्तार किया था। अभी वह जमानत पर थे।
अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान एसीबी ने गुरुवार को पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। करीब सात महीने जेल में रहने के बाद दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जोशी को रिहा कर दिया गया।
एसीबी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने गुरुवार तड़के जयपुर रेलवे स्टेशन के पास सैन कॉलोनी स्थित जोशी के आवास पर छापा मारा। एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि एसआईटी सुबह करीब 5 बजे आवास पर पहुंची और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में जोशी को गिरफ्तार कर लिया।
एसीबी के अनुसार, जोशी पर तत्कालीन पीएचईडी मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने और निविदाओं के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। एसीबी ने पूर्व मंत्री और अन्य के खिलाफ 2024 के अंत में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में अधिकारियों और ठेकेदारों सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीन अन्य फरार हैं।
इससे पहले एसीबी ने इस घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। अग्रवाल लंबे समय से फरार चल रहे थे। इस मामले में अब तक लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 9 अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2024 में शुरू हुई जांच में अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं। जांच में सामने आया है कि जल जीवन मिशन के तहत टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां की गईं। करीब 900 करोड़ रुपए के टेंडर चुनिंदा कंपनियों को दिए गए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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