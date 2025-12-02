Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़A young man living in a live-in relationship with his mother raped his daughter.
जिसे पापा कहती थी, उसने ही लूटी आबरू! मां के साथ लिव इन में रह रहे युवक ने बेटी का किया रेप

संक्षेप:

9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घिनौनी वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि बच्ची की मां के साथ लिव इन में रह रहे युवक द्वारा अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Tue, 2 Dec 2025 06:45 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुर
उदयपुर से रिश्तों को तार-तार करके कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहां के सवीना थाना इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घिनौनी वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि बच्ची की मां के साथ लिव इन में रह रहे युवक द्वारा अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका सिर मुड़वाकर सड़क पर जुलूस निकाला। उसके गले में एक तख्ती टांगी गई, जिसमें लिखा था- मैं रेपिस्ट हूं। मैं बलात्कारी हूं।

बच्ची की मां और आरोपी कैसे आए साथ

पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया- आरोपी का नाम चंद्रशेखर पारीक है। वह मूलतः जोधपुर का रहने वाला है। वह सवीना थाना क्षेत्र में एक कार वॉशिंग सेंटर में छोटा-मोटा काम करता है। एक महिला और उसकी बेटी को पति द्वारा छोड़ दिया गया था, वह भी यहां आर्थिंक तंगी को दूर करने के लिए काम करने लगी थी। चंद्रशेखर और महिला के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगीं, तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने लगे।

जिसे पापा कहती थी, उसने ही लूटी आबरू!

सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक रोज महिला किसी काम से शहर से बाहर चली गई। वह अपनी बेटी को चंद्रशेखर के पास पूरे भरोसे के साथ छोड़ गई थी। इस बीच योगेश ने अपना घिनौना रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने मासूम बच्ची का कई बार रेप किया। 9 साल की बच्ची, जो चंद्रशेखर को पापा कहने लगी थी, उसे चंद्रशेखर ने अपनी हवस का शिकार बनाया।

आरोपी युवक का निकाला गया जुलूस

बच्ची को लगातार धमकियां दी गईं कि अगर उसने अपने साथ हुए घिनौनी वारदात के बारे में किसी को बताया, तो उसे और उसकी मां को जान से मार देगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, डरी-सहमी बच्ची ने अपनी मां को फोन पर सब हाल सुनाया। महिला वापस आई और उसने पुलिस स्टेशन जाकर आरोपी चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का सिर मुंड़वाया और पूरे बाजार में जुलूस निकाला। उसके गले में एक तख्ती टांगी गई, जिसमें लिखा था- मैं रेपिस्ट हूं। मैं बलात्कारी हूं।

