'पीर बाबा' पर चढ़ाई गई चादर से लगाई फांसी, राजस्थान में मजार के पास झूलती मिली लाश
फांसी का फंदा बनाने के लिए उसने 'पीर बाबा' की मजार पर चढ़ाई गई चादर का इस्तेमाल किया। धार्मिक स्थान पर हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। जानिए युवक द्वारा आत्महत्या करने की क्या वजह सामने आ रही है?
अजमेर जिले के मांगलियावास थाना इलाके में 22 साल के एक लड़के द्वारा खुदकुशी करने का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक ने 'पीर बाबा' के स्थान के ठीक पास लगे एक टीन शेड में फांसी लगाई। फांसी का फंदा बनाने के लिए उसने 'पीर बाबा' की मजार पर चढ़ाई गई चादर का इस्तेमाल किया। धार्मिक स्थान पर हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। जानिए परिजनों ने युवक द्वारा आत्महत्या करने के पीछे की क्या वजह बताई है?
मृत युवक का नाम कालू है। वह लामाणा निवासी ढगलू सिंह रावत का बेटा है। राह चलते लोगों ने सबसे पहले उसे मजार के पास फांसी के फंदे से लटकते हुए देखा था। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
पीसांगन थाना प्रभारी दिनेश चौधरी के मुताबिक, परिजनों ने बताया- हमें किसी पर कोई शक नहीं है। परिवार में किसी तरह का झगड़ा या विवाद नहीं हुआ था। कालू को मोबाइल ज्यादा चलाने के लिए डांटा गया था। संभावना जताई जा रही है कि उसने डांट के चलते ही आत्महत्या कर ली हो। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि उसने एक धार्मिक स्थल के निकट फांसी क्यों लगाई? पीर बाबा की मजार की चादर का इस्तेमाल क्यों किया? आदि।