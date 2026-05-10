Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जयपुर एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार, ऐसे करती थी कांड

Ratan Gupta जयपुर, भाषा
share

ताजा मामला जयपुर से सामने आया है, जहां एक महिला ने राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित हवाई अड्डे पर नौकरी दिलाने का खेल खेला और 30 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। मामला खुला तो जांच तेज हुई। फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जयपुर एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार, ऐसे करती थी कांड

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक से बढ़कर एक मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला जयपुर से सामने आया है, जहां एक महिला ने राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित हवाई अड्डे पर नौकरी दिलाने का खेल खेला और 30 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। मामला खुला तो जांच तेज हुई। फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानें वह कैसे अपने ठगी के जाल में लोगों को फंसाती थी।

पहले कर चुकी है एयरपोर्ट पर काम

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रंजिता शर्मा ने रविवार को घटना से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया, आरोपी किरण सैनी (27) झुंझुनू जिले के पिलानी की रहने वाली है। वह वर्तमान में जगतपुरा में रह रही थी। उसे शनिवार को हवाई अड्डा थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी महिला पहले जयपुर हवाई अड्डा पर एक निजी विमानन सेवा कंपनी में काम कर चुकी थी। इसी बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर वह नौकरी तलाश रहे लोगों को रोजगार दिलाने का झांसा देती थी।

ये भी पढ़ें:ग्वालियर में नगर निगम की टंकी में मरा सांप मिला, लड़के बोले- मजाक-मजाक में…

ऐसे करती थी कांड

पुलिस के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) मशीनों की मदद से ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के पहचान पत्रों में बदलाव कर नकली रंगीन पहचान पत्र (आईडी) तैयार करती थी।पुलिस ने उसके कब्जे से चार लोगों के फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा करीब 30 लोगों के आवेदन पत्र बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने हवाई अड्डे पर नौकरी दिलाने के नाम पर 30 से अधिक लोगों से करीब नौ से 10 लाख रुपये की ठगी की।

ये भी पढ़ें:आप मंत्री संजीव अरोड़ा की हिरासत पर केजरीवाल ने की तारीफ, बोले- उन्हें सलाम!

शिकायतें मिलीं तो पुलिस ने लिया एक्शन

पुलिस ने बताया कि जयपुर हवाई अड्डे पर फर्जी नौकरी के प्रस्ताव और नकली प्रवेश पास बनाए जाने संबंधी शिकायत आठ मई को मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की गई थी। आरोपी महिला को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस नेटवर्क में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:जब-जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा, उसे पंजाब की तरक्की से… मनीष सिसोदिया
ये भी पढ़ें:क्या सच में नेहरू ने नोबेल पुरस्कार के लिए कबाव घाटी म्यांमार को दान कर दी थी?
Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Rajasthan Jaipur News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।