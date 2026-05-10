जयपुर एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार, ऐसे करती थी कांड
ताजा मामला जयपुर से सामने आया है, जहां एक महिला ने राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित हवाई अड्डे पर नौकरी दिलाने का खेल खेला और 30 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। मामला खुला तो जांच तेज हुई। फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।
नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक से बढ़कर एक मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला जयपुर से सामने आया है, जहां एक महिला ने राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित हवाई अड्डे पर नौकरी दिलाने का खेल खेला और 30 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। मामला खुला तो जांच तेज हुई। फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानें वह कैसे अपने ठगी के जाल में लोगों को फंसाती थी।
पहले कर चुकी है एयरपोर्ट पर काम
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रंजिता शर्मा ने रविवार को घटना से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया, आरोपी किरण सैनी (27) झुंझुनू जिले के पिलानी की रहने वाली है। वह वर्तमान में जगतपुरा में रह रही थी। उसे शनिवार को हवाई अड्डा थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी महिला पहले जयपुर हवाई अड्डा पर एक निजी विमानन सेवा कंपनी में काम कर चुकी थी। इसी बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर वह नौकरी तलाश रहे लोगों को रोजगार दिलाने का झांसा देती थी।
ऐसे करती थी कांड
पुलिस के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) मशीनों की मदद से ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के पहचान पत्रों में बदलाव कर नकली रंगीन पहचान पत्र (आईडी) तैयार करती थी।पुलिस ने उसके कब्जे से चार लोगों के फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा करीब 30 लोगों के आवेदन पत्र बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने हवाई अड्डे पर नौकरी दिलाने के नाम पर 30 से अधिक लोगों से करीब नौ से 10 लाख रुपये की ठगी की।
शिकायतें मिलीं तो पुलिस ने लिया एक्शन
पुलिस ने बताया कि जयपुर हवाई अड्डे पर फर्जी नौकरी के प्रस्ताव और नकली प्रवेश पास बनाए जाने संबंधी शिकायत आठ मई को मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की गई थी। आरोपी महिला को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस नेटवर्क में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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