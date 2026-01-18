राजस्थान में टैंकर-ट्रक की भिड़ंत में हाइवे पर लगी भीषण आग, 1 Km तक फैला केमिकल; VIDEO

संक्षेप: राजस्थान में जयपुर दिल्ली हाइवे-48 पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। रविवार रात करीब 9 बजे केमिकल भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर से हाइवे पर करीब 1 किलोमीटर तक केमिकल फैल गया। देखते ही देखते स़ड़क पर भीषण आग लग गई।

जयपुर दिल्ली हाइवे- 48 पर भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। ये आग कोटपूतली के पावटा के पास रविवार रात 9 बजे केमिकल भरे टैंकर और ट्रेलर के बीच हुई भीषण भिड़ंत के बाद लगी। दरअसल टैंकर में भरा केमिकल हाइवे पर करीब 1 किलोमीटर तक फैलता चला गया। इसके बाद उसमें आग लग गई।

टैंकर और ट्राले में हुई जोरदार टक्कर हाइवे पर आग लगने की सूचना मिलते ही प्रागपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मोके पर मौजूद लोगों ने बताया की पावटा के बस स्टैंड के पास टैंकर अनियंत्रित होकर दिल्ली से जयपुर जा रहे ट्रेलर से जा टकराकर और ये हादसा हो गया। हादसे के बाद केमिकल से भरा टैंकर राजमार्ग पर पलट गया। दुर्घटना में केमिकल रिसाव में भीषण आग लग गई।

400-500 मीटर तक फैल गई आग देखते ही देखते करीब 1 किलोमीटर का एरिया केमिकल की चपेट में आ गया। इसके चलते 400-500 मीटर हिस्से में आग फैलती ही चली गई। इस बीच दमकल की दर्जन भर गाड़ियां इस आग बुझाने में जुटी रहीं। हालांकि गनीमत रही कि गाड़ियों को समय रहते हाइवे से हटा लिया गया। खबर लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।