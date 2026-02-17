Hindustan Hindi News
अलवर में ब्लास्ट वाली जगह से 500 मीटर दूर मिली दूसरी पटाखा फैक्ट्री, भारी स्टॉक भी बरामद

Feb 17, 2026 03:43 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
अब इसी कड़ी में मंगलवार को एक और अवैध पटाखा निर्माण इकाई का भंडाफोड़ हुआ है, जिससे औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की सूचना लगते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे है और मामले में नजर बनाए हुए है।

अलवर के भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इसी कड़ी में मंगलवार को एक और अवैध पटाखा निर्माण इकाई का भंडाफोड़ हुआ है, जिससे औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की सूचना लगते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे है और मामले में नजर बनाए हुए है।

कांग्रेस नेता ने लगाए प्रशासन पर गंभीर आरोप

तिजारा के कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता इमरान खान को जब मामले की सूचना मिली कि भिवाडी में और पटाखा फैक्ट्री संचालित है तो वो भी मौके पर गए और देखा तो उसके होश उड़ गए । फैक्ट्री में भारी मात्रा में पटाखा बनाकर जमा किया हुआ था। वहीं प्रशासनिक टीम रीको के प्लॉट संख्या जी-1/682 पर पहुंची। यहां स्टील फैब्रिकेशन की आड़ में पॉपअप पटाखों का बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा था। टीम गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसी तो भारी मात्रा में पटाखे बनाने का सामान और कच्चा माल बरामद हुआ।

ब्लास्ट वाली जगह से 500 मीटर दूर दूसरी फैक्ट्री

कांग्रेस नेता इमरान खान ने बताया की इस अवैध इकाई में महिलाओं और बच्चों से भी जबरन काम कराया जाता था। यह फैक्ट्री खुशखेड़ा ब्लास्ट स्थल से महज 500 मीटर दूर थी और धमाके से दो दिन पहले तक पूरी तरह सक्रिय थी। ब्लास्ट के बाद मालिक ताला लगाकर फरार हो गया था। तहसीलदार के द्वारा कांग्रेस नेता के साथ अभद्र व्यवहार करने और देख लेने की धमकी के बाद नेताजी फेक्ट्री के बाहर मुख्य गेट पर धरना देकर बैठ गए । जिसके बाद एडीएम , डीएसपी मौके पर पहुंचे और कांग्रेस नेता से मामले में सहयोग करने की अपील करने लगे । साथ ही प्रशासन के द्वारा फैक्टरी का बिजली कनेक्शन भी काट दिया है। रिपोर्ट हंसराज

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
