पिता के अंतिम संस्कार के खर्च को लेकर हुआ झगड़ा, बाड़मेर में बड़े भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या

राजस्थान के बाड़मेर से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पिता के अंतिम संस्कार के दौरान खर्च हुए रुपयों को लेकर दो भाईयों में विवाद हो गया। इस विवाद और बहस ने खूनी रंग अख्तियार कर लिया और अंतता छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को घटना के बारे में जानकारी दी।

बीजराड़ के थानाधिकारी मगाराम ने बताया कि यह घटना बुधवार देर रात नवातला गांव में हुई जब गणेशा राम (35) और उसके छोटे भाई किशना राम (30) के बीच अपने पिता के अंतिम संस्कार पर खर्च हुए पैसों को लेकर तीखी बहस हुई। बहस बढ़ने पर किशना राम ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया। उसने भाई के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।