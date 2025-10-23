Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़A quarrel over the funeral expenses of the father led to the murder of the elder brother.
पिता के अंतिम संस्कार के खर्च को लेकर हुआ झगड़ा, बाड़मेर में बड़े भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या

Thu, 23 Oct 2025 02:48 PMRatan Gupta भाषा, बाड़मेर
राजस्थान के बाड़मेर से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पिता के अंतिम संस्कार के दौरान खर्च हुए रुपयों को लेकर दो भाईयों में विवाद हो गया। इस विवाद और बहस ने खूनी रंग अख्तियार कर लिया और अंतता छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को घटना के बारे में जानकारी दी।

बीजराड़ के थानाधिकारी मगाराम ने बताया कि यह घटना बुधवार देर रात नवातला गांव में हुई जब गणेशा राम (35) और उसके छोटे भाई किशना राम (30) के बीच अपने पिता के अंतिम संस्कार पर खर्च हुए पैसों को लेकर तीखी बहस हुई। बहस बढ़ने पर किशना राम ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया। उसने भाई के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस के अनुसार किसान गणेशाराम अपने छोटे भाई और बुजुर्ग मां के साथ रहता था। उसकी पत्नी का 2019 में निधन हो गया था और दंपति के कोई संतान नहीं थी। आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Crime News Rajasthan Murder
