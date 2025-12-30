जयपुर से मुंबई के लिए नई सुपरफास्ट नॉन स्टॉप प्रीमियम ट्रेन, सिर्फ 3 जगह रुकेगी; जानिए सभी डिटेल्स

संक्षेप: रेलवे ने इस बारे में एक प्रेस नोट रिलीज करते हुए बताया गया कि अतिरिक्त यात्री यातायात के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर-बांद्रा टर्मिनस-जयपुर (09705/09706) साप्ताहिक सुपरफास्ट नॉन स्टॉप प्रीमियम रेलसेवा का संचालन होगा, जो कि कुल 16 फेरे लगाएगी।

राजस्थान की राजधानी जयपुर से मुंबई (बांद्रा) जाने वाले लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए रेलवे ने एक नई सुपरफास्ट प्रीमियम ट्रेन की घोषणा की है। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि यह नॉन स्टॉप ट्रेन है और रास्ते में सिर्फ तीन स्टेशनों पर ही रुकेगी, ऐसे में इस ट्रेन की वजह से समय की काफी बचत होगी। इस बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि अतिरिक्त यात्री यातायात के मद्देनजर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर-बांद्रा टर्मिनस-जयपुर (09705/09706) साप्ताहिक सुपरफास्ट नॉन स्टॉप प्रीमियम रेलसेवा का संचालन करेगा। जो कि कुल 16 फेरे लगाएगी।

इस ट्रेन के बारे में जानकारी देते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के. ने बताया कि यह साप्ताहिक सुपरफास्ट नॉन स्टॉप प्रीमियम ट्रेन 4 जनवरी से जयपुर से शुरू होगी। इस दौरान ट्रेन नंबर 09705 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट नॉन स्टॉप प्रीमियम रेलसेवा 4 जनवरी से 22 फरवरी तक (08 ट्रिप) जयपुर से हर रविवार की शाम 18.40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11.20 बजे मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी।

इसी प्रकार गाडी संख्या 09706 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट नॉन स्टॉप प्रीमियम ट्रेन 4 जनवरी से 22 फरवरी तक (08 ट्रिप) बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक सोमवार को दोपहर 14.40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 08.45 बजे जयपुर पहुंचेगी। यह रेलसेवा नॉन स्टॉप है और रास्ते में सिर्फ परिचालनिक कारणों से राजस्थान के चंदेरिया, मध्य प्रदेश के रतलाम और गुजरात के सूरत स्टेशनों पर रुकेगी।

जयपुर-बांद्रा टर्मिनस-जयपुर वीकली सुपरफास्ट नॉन स्टॉप प्रीमियम ट्रेन (कुल 16 ट्रिप)- इस ट्रेन में 1 फर्स्ट एसी, 2 सेकेंड एसी, 8 थर्ड एसी, 1 थर्ड एसी इकोनॉमी, 4 द्वितीय श्रेणी स्लीपर और दो पॉवरकार डिब्बों सहित कुल 18 डिब्बें होंगे।

<गाड़ी नंबर- 09705 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन (8 फेरे)

कब चलेगी- प्रत्येक रविवार

प्रस्थान का समय- शाम 18.40 बजे

स्टॉपेज- चंदेरिया, रतलाम और सूरत

कब पहुंचेगी- अगले दिन सुबह 11.20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी

< गाड़ी नंबर- 09706 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर ट्रेन (8 फेरे)

कब चलेगी- प्रत्येक सोमवार

प्रस्थान का समय- दोपहर 14.40 बजे

स्टॉपेज- सूरत, रतलाम और चंदेरिया