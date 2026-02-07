राजस्थान के कोटा में तीन मंजिला इमारत गिरी, 2 की मौत की खबर; मलबे से 10 लोगों को बाहर निकाला गया
राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है और मलबे से कुछ लोगों को निकालकर अस्पताल भी भेजा गया है। हादसे की वजह को लेकर बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के पीछे कई दिन से ड्रिल–हैमर मशीनें चल रही थीं, इस वजह से पूरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन हो रहा था।
राजस्थान के कोटा शहर में शनिवार की रात उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया, जब यहां तलवंडी इलाके में बनी तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस घटना में दो लोगों की मौत की सूचना है, वहीं अबतक 10 लोगों को सुरक्षित बचाते हुए एमबीएस अस्पताल भेजा जा चुका है। मलबे में 1-2 और भी लोगों के दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना रात करीब 9 बजे हुई और घटना के वक्त इस इमारत में संचालित एक रेस्टोरेंट में करीब 15 लोग मौजूद थे, जो इस हादसे की चपेट में आ गए।
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस व प्रशासन की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल भेजना शुरू कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर शिक्षा मंत्री मदनलाल दिलावर और विधायक संदीप शर्मा मौके पर पहुंच गए। मंत्री ने हादसे में दो लोगों की मौत होने की जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद एहतियातन इलाके की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा जवाहर नगर थाना इलाके में एलन कोचिंग के पास ओपेरा अस्पताल के सामने हुआ। जो इमारत गिरी है उसमें एक नॉनवेज रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था और घटना के वक्त उसमें स्टाफ व ग्राहक मिलाकर करीब 15 लोग मौजूद थे, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में कई दिन से काम चल रहा था, वहां भारी ड्रिल व हैमर मशीनें चल रही थीं, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन हो रहा था।
मंत्री मौके पर, बोले- 2 लोगों की मौत की खबर
राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, ‘बहुत बड़ा हादसा है यह। अब तक हमें करीब दो लोगों की मौत होने की सूचना है। कुल नौ लोगों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है। चार लोग अभी वहां एडमिट हैं, जबकि तीन-चार लोग या तो प्राइवेट अस्पतालों में चले गए हैं या घर लौट गए हैं। हादसे की वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल राहत व बचाव कार्य पर फोकस है। बचाव दल मौके पर हैं और राहत और बचाव अभियान जारी है।’
लोकसभा स्पीकर और कोटा के सांसद ओम बिरला के OSD राजीव दत्ता ने कहा, ‘यह सच में एक बहुत ही दुखद घटना है। जैसे ही जानकारी मिली पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहां पहुंच गया। फंसे हुए लोगों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। 8 लोगों को निकाला गया, लेकिन एक स्टूडेंट की मौत हो गई। बाकी 7 लोगों का इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है। अभी भी 2-3 और लोगों के फंसे होने की आशंका है, उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है।’
उधर मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय विधायक संदीप शर्मा ने कहा, 'इमारत गिरने के तुरंत बाद आठ लोगों को निकालकर बचाया गया... इनमें से सात लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। मलबे के नीचे अब भी तीन और लोगों के फंसे होने की आशंका है। प्रशासन पूरी सक्रियता से उन लोगों को खोजकर निकालने की कोशिश कर रहा है। प्राथमिकता यही है कि उन लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाए और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके।'
