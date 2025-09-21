A moving roadways bus caught fire in Kota चलती रोडवेज बस में लगी आग, यात्री बोले- हमने मौत को करीब से देखा; ड्राइवर ने क्या बताया?, Rajasthan Hindi News - Hindustan
सुबह करीब 10:50 बजे, बस ने जैसे कोटा शहर की सीमा में प्रवेश किया, तो कुछ दूर चलते ही चालक को गियर बॉक्स के पास से धुआं उठता दिखाई दिया। चालक ने बिना देर किए बस को सड़क पर रोका और यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कोटाSun, 21 Sep 2025 06:00 PM
राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर कोटा में रविवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब अजमेर से कोटा जा रही राजस्थान रोडवेज की एक बस में अचानक आग लग गई। सुबह करीब 10:50 बजे, बस ने जैसे कोटा शहर की सीमा में प्रवेश किया, तो कुछ दूर चलते ही चालक को गियर बॉक्स के पास से धुआं उठता दिखाई दिया। चालक ने बिना देर किए बस को सड़क पर रोका और यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया।

हमने मौत को बहुत करीब से देखा

बस में करीब 80 यात्री सवार थे। जैसे ही सभी यात्री बाहर निकले, कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। यात्रियों ने बताया कि अगर कुछ पल की भी देरी होती, तो वे जिंदा नहीं बच पाते। बस में सवार एक महिला ने कांपते स्वर में कहा, हमने मौत को बहुत करीब से देखा।

फायर फाइटिंग सिस्टम फेल, दमकल भी नहीं पहुंची समय पर

चालक ने बताया कि आग बुझाने के लिए बस में लगे दो फायर फाइटिंग सिस्टम का उपयोग किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन आधे घंटे तक दमकल वाहन मौके पर नहीं पहुंचा। इस बीच बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

पुलिस ने संभाला मोर्चा, रास्ता किया वन-वे

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल सुरक्षा व्यवस्था संभाली। राजमार्ग को वन-वे कर दिया गया और अन्य वाहनों को सतर्क करते हुए जलती बस के पास से न गुजरने की हिदायत दी गई। आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से दूर किया।