जयपुर में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

राजस्थान के जयपुर में शनिवार रात चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है। घटना इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते गाड़ी पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की जानकारी लगते ही पुलिस ने यातायात को अलग दिशा में डायवर्ट किया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को होने से रोका जा सके। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट या मृत्यु नहीं हुई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राजपुताना शेरटन होटल से खासाकोठी की तरफ जाते समय देर रात करीब 11 बजे चलती कार में आग लग गई। सड़क पर आग लगी गाड़ी को चलता देख लोगों में दहशत फैल गई। गाड़ी में सवार ड्राइवर काफी समझदार था, उसने अपनी सूझ-बूझ दिखाते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे पार्क किया और खिड़की खोलकर कूद गया। इस तरह गाड़ी से निकलकर उसने अपनी जान बचाई।

ड्राइवर के गाड़ी से निकलने के बाद आग और भड़क गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को तत्काल प्रभाव से फोन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने यातायात को डायवर्ट कर दिया, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को होने से रोका जा सके। घटनास्थल पर पहुंची दमकल टीम ने अपनी तत्परता दिखाते हुए आग को भड़कने से बचाया और पूरी तरह से काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक यह आग डीजल पाइप लीक होने पर गर्म इंजन के कॉन्टैक्ट में आने से लगी है। हालांकि आगे की जांच जारी है।