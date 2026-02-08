कोटा हादसे में मां ने इकलौते बेटे को खोया; 50 रुपए लेकर गया था, फिर नहीं लौटा, सुबह आई मौत की खबर
हादसे में मारे गए दूसरे युवक की पहचान कोचिंग छात्र अनारन्य कर्माकर के रूप में हुई है जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। वह पिछले 3 साल से कोटा के हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था।
राजस्थान के कोटा जिले में शनिवार रात 3 मंजिला इमारत गिरने से इसकी चपेट में आकर दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दोनों मृतकों की पहचान हो गई है, इनमें एक मृतक कोटा शहर के गुजराती मोहल्ले में रहने वाला करीब 15 वर्षीय लक्ष्मण गुजराती है। जब बेटा रात को घर नहीं आया तो मां उसे रातभर जगह-जगह ढूंढती रही, हालांकि रविवार सुबह उन्हें अपने बेटे की मौत की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने लक्ष्मण गुजराती के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया।
बेटे को रात भर ढूंढती रही मां
प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 7 बजे लक्ष्मण ने मंदिर में पूजा की थी। जिसके बाद वह अपनी मां से पैसे लेकर बिरयानी लेने इसी रेस्टोरेंट में गया था। जहां पर इमारत गिरने से उसके मलबे में लक्ष्मण भी दब गया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। मां ने बताया कि लक्ष्मण के पिता की 2 साल पहले ही बीमारी से मौत हो गई थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। लक्ष्मण की मां फेरी लगाने का काम करती है और इसी से होने वाली कमाई से अपना और बेटे का पेट पाल रही थी। ऐसे में अब लक्ष्मण की मौत हो जाने से पूरा परिवार टूट कर बिखर गया है।
मां के साथ गया था रेस्टोरेंट में खाना खाने
उधर हादसे में मारे गए दूसरे युवक की पहचान कोचिंग छात्र अनारन्य कर्माकर के रूप में हुई है जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। वह पिछले 3 साल से कोटा के हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। इन दिनों छात्र की परीक्षा चल रही थी, इसी कारण उसकी मां सुदीप्ता कर्माकर भी उसके साथ ही रह रही थी। इंद्र विहार निवासी हॉस्टल मलिक आर्यन भटनागर ने बताया कि हादसे में मां-बेटे दोनों ही घायल हुए थे। जिसमें बेटे की मौत हो गई है। वही उसकी मां का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस छात्र के पिता का इंतजार कर रही है जो कि दिल्ली से कोटा आ रहे हैं।
रिपोर्ट- योगेंद्र महावर_कोटा
