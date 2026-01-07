भरतपुर में BSNL ऑफिस में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी; गायब हो गए मोबाइल नेटवर्क

संक्षेप: राजस्थान के भरतपुर स्थित BSNL ऑफिस से आग लगने का मामला सामने आया है। ये घटना कृष्णा नगर स्थित दफ्तर में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक, आग बिल्डिंग के तीसरे फ्लोयर पर लगी है, जिसके कारण कई मशीनों को नुकसान हुआ है।

राजस्थान के भरतपुर स्थित BSNL ऑफिस से आग लगने का मामला सामने आया है। ये घटना कृष्णा नगर स्थित दफ्तर में हुई है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक, आग बिल्डिंग के तीसरे फ्लोयर पर लगी है, जिसके कारण कई मशीनों को नुकसान हुआ है। इसके चलते लोगों के मोबाइल नेटवर्क भी चले गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बताया जा रहा है कि आग लगने के काफी समय बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग लगातार फैलती जा रही है, दमकल राहत कार्यों में जुटी हुई है। सब डिविजनल इंजीनियर प्रकाश शेखर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सिस्टम रूम में आग लगी है। आग लगने के बाद मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सभी घटनास्थल से सही समय पर बाहर निकल गए।