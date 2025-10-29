झुंझुनूं में हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट, 60 फीट दूर गिरा शटर; दुकानदार की मौत

Hindustan Hindi News
संक्षेप: जानकारी के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि दुकान में लगा शटर करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा। फोरेंसिक टीम और दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की।

Wed, 29 Oct 2025 04:01 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, झुंझुनूं
राजस्थान के झुंझुनूं में देर रात हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट होने की खबर सामने आई। इस हादसे में दुकानदार की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि दुकान में लगा शटर करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा। फोरेंसिक टीम और दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। इसके साथ ही घटना की वजह की जांच शुरू की।

जानकारी के मुताबिक ये हादसा खेतड़ी कस्बा के निजामपुर मोड़ स्थित एक हार्डवेयर की दुकान पर हुआ है। अचानक हुए विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई। दुकान के अंदर सो रहे दुकानदार शंकर लाल की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आसपास के इलाकों में भी आग लग गई।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, खेतड़ी के तहसीलदार, सुनील मील ने बताया, जैसे ही घटना के बारे में सूचना मिली उसके तुरंत बाद पुलिस की गश्त टीम तीन से चार मिनट में पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो पाया कि शंकरलाल नामक दुकानदार सड़क पर पड़ा था, जिसे उठाकर अस्पताल में पहुंचाया गया। इसके बाद आग बुझाने की कोशिश हुईं और आग पर काबू पाया गया।

खेतड़ी के थानाधिकारी कैलाश चंद ने बताया, रात करीब 2 बजे तेज धमाका हुआ था। गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमारे यहां पहुंचने से पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी। जवानों ने और भी ब्लास्ट होने की बात कहते हुए आग लगने वाले इलाके से दूर किया।

आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस, फोरेंसिक और संबिधत टीम जांच में जुटी हुई हैं कि आग लगने की क्या वजह थी। अचानक हुए विस्फोट से इलाके में दहशत है कि आखिर देर रात दुकान में अचानक धमाका कैसे हुआ।

