Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़A man died of a heart attack after collapsing on the road, video goes viral
चलते-चलते धड़ाम! सड़क पर अचानक गिरे शख्स की हार्ट अटैक से मौत, VIDEO वायरल

चलते-चलते धड़ाम! सड़क पर अचानक गिरे शख्स की हार्ट अटैक से मौत, VIDEO वायरल

संक्षेप:

मामला राजस्थान के बालोतरा जिले का है। शख्स के गिरकर मरने की वजह हार्ट अटैक सामने आई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।

Wed, 26 Nov 2025 06:31 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बालोतरा
share Share
Follow Us on

महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हर कोई सड़क से गुजर रहा है। अचानक नीली शर्ट पहने एक व्यक्ति धड़ाम से गिर जाता है। पीछे चल रहे बुजुर्ग देखकर चौंक जाते हैं। एकाएक हर कोई जमीन पर गिरे हुए शख्स को हैरत भरी नजरों से घूरने लगता है। मामला राजस्थान के बालोतरा जिले का है। शख्स के गिरकर मरने की वजह हार्ट अटैक सामने आई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जमीन पर गिरकर मरने वाले शख्स का नाम अशोक कुमार है। वह सड़क पर जा रहे थे, तभी अचानक गिर गए। आस-पास चल रहे लोगों ने तुरंत मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बाद में उन्हें बालोतरा के सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। चश्मदीदों को यह कहते हुए भी सुना जा सकता था, "अब ज़िंदगी कितनी सस्ती हो गई है।"

अशोक कुमार में पादरू पेशे से दर्जी थे। तमिलनाडु में उनकी एक टेलरिंग की दुकान थी। वह दिवाली से पहले अपने होमटाउन लौटे थे और कई हफ़्तों तक वहीं रह रहे थे। बालोतरा के नाहटा हॉस्पिटल के डॉ. राजेंद्र पालीवाल ने कहा, “हमने मरीज का ECG किया। हॉस्पिटल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। मौत का संभावित कारण हार्ट अटैक लग रहा है। परिवार ने पोस्ट-मॉर्टम से मना कर दिया है। सही कारण पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा।”

कुमार के परिवार में उनके दो बेटे और दो बेटियाँ हैं। उनके भतीजे के अनुसार, तीन बड़े बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। परिवार कई सालों से तमिलनाडु में रह रहा है। लगभग चार महीने पहले, कुमार के छोटे भाई प्रकाश की मौत हो गई थी। प्रकाश के तीन बच्चे अभी पादरू में रहते हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Video Viral News अन्य..
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।