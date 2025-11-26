चलते-चलते धड़ाम! सड़क पर अचानक गिरे शख्स की हार्ट अटैक से मौत, VIDEO वायरल

संक्षेप: मामला राजस्थान के बालोतरा जिले का है। शख्स के गिरकर मरने की वजह हार्ट अटैक सामने आई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।

महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हर कोई सड़क से गुजर रहा है। अचानक नीली शर्ट पहने एक व्यक्ति धड़ाम से गिर जाता है। पीछे चल रहे बुजुर्ग देखकर चौंक जाते हैं। एकाएक हर कोई जमीन पर गिरे हुए शख्स को हैरत भरी नजरों से घूरने लगता है। मामला राजस्थान के बालोतरा जिले का है। शख्स के गिरकर मरने की वजह हार्ट अटैक सामने आई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जमीन पर गिरकर मरने वाले शख्स का नाम अशोक कुमार है। वह सड़क पर जा रहे थे, तभी अचानक गिर गए। आस-पास चल रहे लोगों ने तुरंत मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बाद में उन्हें बालोतरा के सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। चश्मदीदों को यह कहते हुए भी सुना जा सकता था, "अब ज़िंदगी कितनी सस्ती हो गई है।"

अशोक कुमार में पादरू पेशे से दर्जी थे। तमिलनाडु में उनकी एक टेलरिंग की दुकान थी। वह दिवाली से पहले अपने होमटाउन लौटे थे और कई हफ़्तों तक वहीं रह रहे थे। बालोतरा के नाहटा हॉस्पिटल के डॉ. राजेंद्र पालीवाल ने कहा, “हमने मरीज का ECG किया। हॉस्पिटल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। मौत का संभावित कारण हार्ट अटैक लग रहा है। परिवार ने पोस्ट-मॉर्टम से मना कर दिया है। सही कारण पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा।”