राजस्थान में पिकअप की टक्कर से पति-पत्नी और 4 वर्षीय बच्ची की मौत, बिलखता रह गया 3 साल का मासूम

इसमें पति-पत्नी और उनकी 4 साल की भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई। दंपति का 3 साल का बेटा इस हादसे में बच गया। एक्सीडेंट के बाद मासूम बच्चा लाशों के पास बैठकर बिलख-बिलख कर रोता रह गया।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार को राजस्थान के दौसा जिले में एक पिकअप ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया, जिससे एक दंपति और उनकी चार साल की भतीजी की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में उनका तीन साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना सदर क्षेत्र के दौसा-लालसर रोड पर हुई जब एक पिकअप ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया और फिर पलट गया।