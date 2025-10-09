A husband, wife, and a 4-year-old girl died in a collision with a pickup truck राजस्थान में पिकअप की टक्कर से पति-पत्नी और 4 वर्षीय बच्ची की मौत, बिलखता रह गया 3 साल का मासूम, Rajasthan Hindi News - Hindustan
A husband, wife, and a 4-year-old girl died in a collision with a pickup truck

राजस्थान में पिकअप की टक्कर से पति-पत्नी और 4 वर्षीय बच्ची की मौत, बिलखता रह गया 3 साल का मासूम

इसमें पति-पत्नी और उनकी 4 साल की भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई। दंपति का 3 साल का बेटा इस हादसे में बच गया। एक्सीडेंट के बाद मासूम बच्चा लाशों के पास बैठकर बिलख-बिलख कर रोता रह गया।

Ratan Gupta पीटीआई, दौसाThu, 9 Oct 2025 08:30 PM
राजस्थान के दौसा से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। पिकअप ट्रक की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार चार लोग हादसे का शिकार हो गए। इसमें पति-पत्नी और उनकी 4 साल की भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई। दंपति का 3 साल का बेटा इस हादसे में बच गया। एक्सीडेंट के बाद मासूम बच्चा लाशों के पास बैठकर बिलख-बिलख कर रोता रह गया।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार को राजस्थान के दौसा जिले में एक पिकअप ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया, जिससे एक दंपति और उनकी चार साल की भतीजी की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में उनका तीन साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना सदर क्षेत्र के दौसा-लालसर रोड पर हुई जब एक पिकअप ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया और फिर पलट गया।

सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि एक्सीडेंट में गोठड़ा गाँव के महेंद्र योगी (35), उनकी पत्नी नारंगी देवी (33) और उनकी भतीजी वर्षा की मौत हो गई, जबकि दंपत्ति का बेटा यश घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने लगभग एक घंटे तक सड़क जाम कर दिया। सड़क पर तेज स्पीड से गाड़ियां चलने वाले और अनियंत्रित भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।मामला बढ़ता देख पुलिस ने बाद में ग्रामीणों को समझाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया।