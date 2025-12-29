विदेश में बैठे गैंगस्टर ने राजस्थान के दुकानदार से मांगी 50 लाख की रंगदारी, वो बोला- मेरे पास तो 50 हजार...

संक्षेप: पुलिस सूत्रों ने बताया कि विशाल पचार श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र का निवासी है और कथित रूप से एक बदनाम बदमाश सरगना है। खबरों के अनुसार वह पिछले काफी समय से विदेश में छुपा बैठा हुआ है।

राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर में लोगों को बदमाशों से मिलने वाली रंगदारी की धमकियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं, इस बार निशाने पर एक साधारण युवक है, जो किराए के मकान में रहकर छोटा-मोटा केक बनाने का काम करता है। सदर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ रोड स्थित आनंद विहार कॉलोनी के पास गणपतिनगर में रहने वाले 34 वर्षीय साहिल ने पुलिस को शिकायत की है कि उसे 50 लाख रुपए की रंगदारी की धमकी मिली है।

पुलिस को दी गई जानकारी में साहिल ने बताया कि 26 दिसम्बर की रात उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने अपना नाम विशाल पचार बताया और उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। साहिल ने हैरानी जताते हुए जवाब दिया कि वह तो किराए के मकान में रहता है और मामूली केक बेकिंग का काम करता है। उसके पास तो 50 हजार रुपए की पूंजी भी नहीं है।

साहिल के इतना सब बताने के बाद भी कॉलर नहीं माना और साफ कहा कि 50 लाख रुपए तो देने ही होंगे, वरना अंजाम बुरा होगा। अगले दिन साहिल को वॉट्सएप पर दो ऑडियो मैसेज भी आए, जिनमें फिर से रकम देने की धमकी दी गई। जिसके बाद डर के चलते साहिल ने सदर थाने में लिखित शिकायत दे दी। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है।