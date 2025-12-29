Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़A gangster hiding abroad demanded a ransom of 50 lakh from a shopkeeper in Rajasthan
विदेश में बैठे गैंगस्टर ने राजस्थान के दुकानदार से मांगी 50 लाख की रंगदारी, वो बोला- मेरे पास तो 50 हजार...

पुलिस सूत्रों ने बताया कि विशाल पचार श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र का निवासी है और कथित रूप से एक बदनाम बदमाश सरगना है। खबरों के अनुसार वह पिछले काफी समय से विदेश में छुपा बैठा हुआ है।

Dec 29, 2025 11:26 pm ISTSourabh Jain वार्ता, श्रीगंगानगर, राजस्थान
राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर में लोगों को बदमाशों से मिलने वाली रंगदारी की धमकियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं, इस बार निशाने पर एक साधारण युवक है, जो किराए के मकान में रहकर छोटा-मोटा केक बनाने का काम करता है। सदर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ रोड स्थित आनंद विहार कॉलोनी के पास गणपतिनगर में रहने वाले 34 वर्षीय साहिल ने पुलिस को शिकायत की है कि उसे 50 लाख रुपए की रंगदारी की धमकी मिली है।

पुलिस को दी गई जानकारी में साहिल ने बताया कि 26 दिसम्बर की रात उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने अपना नाम विशाल पचार बताया और उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। साहिल ने हैरानी जताते हुए जवाब दिया कि वह तो किराए के मकान में रहता है और मामूली केक बेकिंग का काम करता है। उसके पास तो 50 हजार रुपए की पूंजी भी नहीं है।

साहिल के इतना सब बताने के बाद भी कॉलर नहीं माना और साफ कहा कि 50 लाख रुपए तो देने ही होंगे, वरना अंजाम बुरा होगा। अगले दिन साहिल को वॉट्सएप पर दो ऑडियो मैसेज भी आए, जिनमें फिर से रकम देने की धमकी दी गई। जिसके बाद डर के चलते साहिल ने सदर थाने में लिखित शिकायत दे दी। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि विशाल पचार श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र का निवासी है और कथित रूप से एक बदनाम बदमाश सरगना है। खबरों के अनुसार वह पिछले काफी समय से विदेश में छुपा बैठा हुआ है और वहीं से अपने गिरोह को संचालित करता है। विशाल पर पहले भी शहर में कई लोगों से रंगदारी मांगने और न देने पर दुकानों पर पेट्रोल बम से हमला करवाने के आरोप लगे हैं। वह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ा बताया जाता है। पुलिस अब उस नंबर की तकनीकी जांच कर रही है, जिससे साहिल को कॉल और संदेश आए थे।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Rajasthan News
