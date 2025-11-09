सर्विस राइफल से छाती में मारी गोली, ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप

संक्षेप: कांस्टेबल का नाम, रामकिशोर मोदीवाल है। उनकी उम्र 37 साल थी। वह आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (RAC) की 13वीं बटालियन में तैनात थे। इस संदिग्ध आत्महत्या से बटालियन में सनसनी फैल गई है कि उनके साथी ने अचानक से खुदको खत्म कर लिया।

राजस्थान के भीलवाड़ा जिला जेल में तैनात कांस्टेबल द्वारा गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार देर रात की है। कांस्टेबल ने ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया।

कांस्टेबल का नाम, रामकिशोर मोदीवाल है। उनकी उम्र 37 साल थी। वह आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (RAC) की 13वीं बटालियन में तैनात थे। इस संदिग्ध आत्महत्या से बटालियन में सनसनी फैल गई है कि उनके साथी ने अचानक से खुदको खत्म कर लिया।

जानकारी के मुताबिक, अपनी शिफ्ट खत्म होने से ठीक पहले रामकिशोर ने कथित तौर पर अपनी सर्विस राइफल से अपनी छाती में गोली मार ली। जेल सुपरिटेंडेंट शैलेंद्र सिंह फौजदार ने कहा, "उसकी मौके पर ही मौत हो गई।"

पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के पीछे का कारण अभी पता नहीं चला है। यह घटना तब सामने आई जब दूसरा कांस्टेबल बाबूलाल उसे रिलीव करने आया और उसे खून से लथपथ पड़ा पाया, तो उसने तुरंत जेल प्रशासन को सूचना दी।

कोतवाली पुलिस स्टेशन और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की एक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। शव की वीडियोग्राफी भी हुई और बाद में पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल के मुर्दाघर में भेज दिया गया।