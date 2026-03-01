राजस्थान में पुलिस लाइन के पानी टैंक में कूदा कांस्टेबल, सुसाइड नोट में क्या लिखा?
राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक पुलिस कांस्टेबल ने कथित तौर पर पानी के टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय विजयर कुमार के रूप में हुई है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक पुलिस कांस्टेबल ने कथित तौर पर पानी के टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय विजयर कुमार के रूप में हुई है। वह बाड़मेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल के प्रथम चरण की ट्रेनिंग से गुजर रहे थे।
कांस्टेबल के कमरे से मिला सुसाइड नोट
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, रविवार को रोल कॉल के दौरान विजयर कुमार अनुपस्थित पाए गए। साथियों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चल सका। इस बीच जब उनके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ।
सुसाइड नोट में क्या लिखा मिला
सुसाइड नोट में विजयर कुमार ने खुद को मानसिक रूप से परेशान बताया है। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति या विशेष कारण का जिक्र नहीं किया। इसके बाद पुलिस टीम ने पुलिस लाइन परिसर में बने पानी के टैंक की जांच की, जहां उनका शव पानी में तैरता मिला।
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। घटना के बाद प्रशिक्षण केंद्र और पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें