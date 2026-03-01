Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राजस्थान में पुलिस लाइन के पानी टैंक में कूदा कांस्टेबल, सुसाइड नोट में क्या लिखा?

Mar 01, 2026 06:36 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक पुलिस कांस्टेबल ने कथित तौर पर पानी के टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय विजयर कुमार के रूप में हुई है।

राजस्थान में पुलिस लाइन के पानी टैंक में कूदा कांस्टेबल, सुसाइड नोट में क्या लिखा?

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक पुलिस कांस्टेबल ने कथित तौर पर पानी के टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय विजयर कुमार के रूप में हुई है। वह बाड़मेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल के प्रथम चरण की ट्रेनिंग से गुजर रहे थे।

कांस्टेबल के कमरे से मिला सुसाइड नोट

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, रविवार को रोल कॉल के दौरान विजयर कुमार अनुपस्थित पाए गए। साथियों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चल सका। इस बीच जब उनके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ।

ये भी पढ़ें:खामनेई की मौत के बाद जंतर-मंतर पर ईरान के समर्थन में जुटी भीड़, रोते नजर आए लोग
ये भी पढ़ें:कटलहल काटने वाले चाकू से रेते पत्नी और 3 बच्चों के गले, गिरफ्तार पति ने उगले राज
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में सीनियर लीडर समेत 15 माओवादियों ने किया सरेंडर, भारी हथियार बरामद

सुसाइड नोट में क्या लिखा मिला

सुसाइड नोट में विजयर कुमार ने खुद को मानसिक रूप से परेशान बताया है। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति या विशेष कारण का जिक्र नहीं किया। इसके बाद पुलिस टीम ने पुलिस लाइन परिसर में बने पानी के टैंक की जांच की, जहां उनका शव पानी में तैरता मिला।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। घटना के बाद प्रशिक्षण केंद्र और पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Rajasthan Jaipur News Suicide
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।