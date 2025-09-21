A boy and a girl climbed on a police jeep and created a ruckus नाबालिग लड़की को भगा ले जा रहा था लड़का, पकड़े गए तो पुलिस जीप पर चढ़कर मचाया हंगामा, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़A boy and a girl climbed on a police jeep and created a ruckus

नाबालिग लड़की को भगा ले जा रहा था लड़का, पकड़े गए तो पुलिस जीप पर चढ़कर मचाया हंगामा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने शराब पी रखी थी और वो नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले गया था। ये पूरा घटनाक्रम शहर के रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र के सब्जीमंडी रोड़ पर सामने आया। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कोटाSun, 21 Sep 2025 04:13 PM
share Share
Follow Us on
नाबालिग लड़की को भगा ले जा रहा था लड़का, पकड़े गए तो पुलिस जीप पर चढ़कर मचाया हंगामा

कोटा जिले में बीच रोड़ पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर युवक-युवती द्वारा हाई वोल्टेज ड्रामा करने का मामला सामने आया है। दोनों ने करीब 20 मिनट तक गाड़ी पर चढ़कर हंगामा किया। इस बीच पुलिस भी दोनों को समझाती रही, लेकिन दोनों नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने शराब पी रखी थी और वो नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले गया था। ये पूरा घटनाक्रम शहर के रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र के सब्जीमंडी रोड़ पर सामने आया। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ लड़की के घरवालों ने भी नांता थाने में गुमशुदगी दर्ज करवा रखी है।

शुक्रवार देर रात पुराने कोटा शहर में पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान सरोवर टाॅकिज के पास पुलिस को देख युवक और युवती भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस को जब दोनों पर शक हुआ तो दोनों को पकड़ने की कोशिश की। इस बीच काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले जाने लगे। तभी शराब के नशे की हालात में युवक पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गया और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद भी युवक नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस दौरान युवती भी इसका फायदा उठाकर जीप पर चढ़ गई और दोनों हंगामा मचाने लगे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक के हाथ में कुछ नुकीली चीज थी, जिससे वो खुद पर और लड़की पर हमला कर रहा था। इससे दोनों के शरीर से खुन भी बहने लगा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोंनों को पकड़ा और रामपुरा कोतवाली पुलिस को सुपुर्द करा। थानाधिकारी महेश कारवाल ने बताया कि दोनों की पहचान हो गई है। युवक की उम्र 22 साल है। जो नान्ता थाना क्षेत्र में रहता है। वहीं, युवती नाबालिग है। उसकी उम्र 17 साल है। युवक उसे घर से भगा लाया था। इन दोनों के ही परिवार इनकी तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना नान्ता थाना पुलिस को भी दी गई है। पुलिस ने गाड़ी पर चढ़कर हंगामा करने और गाली-गलौज करने पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।