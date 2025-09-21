नाबालिग लड़की को भगा ले जा रहा था लड़का, पकड़े गए तो पुलिस जीप पर चढ़कर मचाया हंगामा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने शराब पी रखी थी और वो नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले गया था। ये पूरा घटनाक्रम शहर के रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र के सब्जीमंडी रोड़ पर सामने आया। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

कोटा जिले में बीच रोड़ पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर युवक-युवती द्वारा हाई वोल्टेज ड्रामा करने का मामला सामने आया है। दोनों ने करीब 20 मिनट तक गाड़ी पर चढ़कर हंगामा किया। इस बीच पुलिस भी दोनों को समझाती रही, लेकिन दोनों नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने शराब पी रखी थी और वो नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले गया था। ये पूरा घटनाक्रम शहर के रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र के सब्जीमंडी रोड़ पर सामने आया। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ लड़की के घरवालों ने भी नांता थाने में गुमशुदगी दर्ज करवा रखी है।

शुक्रवार देर रात पुराने कोटा शहर में पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान सरोवर टाॅकिज के पास पुलिस को देख युवक और युवती भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस को जब दोनों पर शक हुआ तो दोनों को पकड़ने की कोशिश की। इस बीच काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले जाने लगे। तभी शराब के नशे की हालात में युवक पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गया और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद भी युवक नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस दौरान युवती भी इसका फायदा उठाकर जीप पर चढ़ गई और दोनों हंगामा मचाने लगे।