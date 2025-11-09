बीकानेर में 5 साल के मासूम की जिंदा जलकर मौत, लोहे के टैंक में तड़प-तड़प कर निकल गई जान

संक्षेप: अपने बच्चे को खोजा, तो वो कहीं नहीं दिखा। घरवालों के बीच चीखपुकार मच गई। तभी खोजबीन के दौरान मासूम की लाश टैंक में मिली। झोपड़े का सारा सामान जल चुका था, बच्चे की भी मौत हो चुकी थी।

राजस्थान के बीकानेर से 5 साल के मासूम बच्चे के आग में जिंदा जलने की दर्दनाक खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, झोपड़े में आग लग गई थी, जिसके चलते बच्चे ने खुदको बचाने के लिए झोपड़े में रखे पानी के टैंक में छिपा लिया। लेकिन, बच्चे के लिए खुदकी जान बचाने का ये तरीका बहुत घातक साबित हुआ।

जानकारी के मुताबिक झोपड़े में आग लगी तो चारो तरफ फैल गई। आग ने विकराल रूप धारण किया, तो पानी के टैंक के चारो तरफ भी जलती हुई पहुंच गई। इससे टैंक में छिपे पांच साल के मासूम बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के दौरान परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। माता-पिता खेत से लौटे, तो झोपड़े में आग देखकर सन्न रह गए।

अपने बच्चे को खोजा, तो वो कहीं नहीं दिखा। घरवालों के बीच चीखपुकार मच गई। तभी खोजबीन के दौरान मासूम की लाश टैंक में मिली। झोपड़े का सारा सामान जल चुका था, बच्चे की भी मौत हो चुकी थी। चाचा पूनम सिंह राठौड़ ने बताया कि शनिवार को उनका भाई और भाभी बच्चे को झोपड़े में ही छोड़कर चले गए थे। बच्चा अकेला था, तभी वह हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई।