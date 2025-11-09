बीकानेर में 5 साल के मासूम की जिंदा जलकर मौत, लोहे के टैंक में तड़प-तड़प कर निकल गई जान

Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़A 5-year-old child died after being burned alive in Bikaner.
संक्षेप: अपने बच्चे को खोजा, तो वो कहीं नहीं दिखा। घरवालों के बीच चीखपुकार मच गई। तभी खोजबीन के दौरान मासूम की लाश टैंक में मिली। झोपड़े का सारा सामान जल चुका था, बच्चे की भी मौत हो चुकी थी।

Sun, 9 Nov 2025 03:51 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेर
राजस्थान के बीकानेर से 5 साल के मासूम बच्चे के आग में जिंदा जलने की दर्दनाक खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, झोपड़े में आग लग गई थी, जिसके चलते बच्चे ने खुदको बचाने के लिए झोपड़े में रखे पानी के टैंक में छिपा लिया। लेकिन, बच्चे के लिए खुदकी जान बचाने का ये तरीका बहुत घातक साबित हुआ।

जानकारी के मुताबिक झोपड़े में आग लगी तो चारो तरफ फैल गई। आग ने विकराल रूप धारण किया, तो पानी के टैंक के चारो तरफ भी जलती हुई पहुंच गई। इससे टैंक में छिपे पांच साल के मासूम बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के दौरान परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। माता-पिता खेत से लौटे, तो झोपड़े में आग देखकर सन्न रह गए।

अपने बच्चे को खोजा, तो वो कहीं नहीं दिखा। घरवालों के बीच चीखपुकार मच गई। तभी खोजबीन के दौरान मासूम की लाश टैंक में मिली। झोपड़े का सारा सामान जल चुका था, बच्चे की भी मौत हो चुकी थी। चाचा पूनम सिंह राठौड़ ने बताया कि शनिवार को उनका भाई और भाभी बच्चे को झोपड़े में ही छोड़कर चले गए थे। बच्चा अकेला था, तभी वह हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई।

उन्होंने आगे बताया, झोपड़े में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। आग शाम करीब सात बजे के आस-पास लगी थी। केवल लोहे का सामान ही बचा है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की मौत टंकी में छिपे होने के दौरान टंकी के गर्म होने के चलते हुई होगी। पुलिस को हादसे के बारे में सूचित कर दिया गया है। छानबीन जारी है।

IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
