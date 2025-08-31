पानी का घड़ा छूने पर 8 साल के बच्चे को पीटा, पेड़ से उल्टा लटकाया, राजस्थान में दिल दहला देने वाला मामला

राजस्थान के बाड़मेर से खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक 8 साल के दलित लड़के की पिटाई की गई और उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया गया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने पानी का घड़ा छू लिया था।

राजस्थान के बाड़मेर से खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक 8 साल के दलित लड़के की पिटाई की गई और उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया गया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने पानी का घड़ा छू लिया था। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और दो अन्य को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि जब बच्चे की मां और दादी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उन पर भी हमला किया गया।

नाबालिग की मां पुरी देवी के अनुसार, शुक्रवार को जब वह अपने भाखरपुरा गांव में खेल रहा था, तभी दो लोगों - नरनाराम प्रजापत और देमाराम प्रजापत - ने उससे बाथरूम साफ करने और कचरा इकट्ठा करने को कहा। कथित तौर पर मारपीट तब शुरू हुई जब नाबालिग ने काम खत्म करने के बाद पानी मांगा और उनके पानी के घड़े को छू लिया। आरोपी कथित तौर पर लड़के को नरनाराम के घर ले गए, जहां उन्होंने उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया और खूब पीटा।