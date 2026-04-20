अजमेर में किडनैपिंग के बाद युवक की काटी थी नाक, 8 दोषियों को हुई 3-3 साल की जेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर-02 की अदालत ने आठ दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
राजस्थान के अजमेर में किडनैपिंग के बाद युवक की नाक काटने जैसे सनसनीखेज मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर-02 की अदालत ने आठ दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
लाठी-डंडों से की थी पिटाई, नाक भी काटी
यह घटना 18 मार्च 2023 की है, जब पीड़ित हमीद खान को चांदियावास स्थित अंसल सिटी से आरोपियों ने अगवा कर लिया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी उसे मारोठ ले गए, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से पीटने के बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से उसकी नाक काट दी। इतना ही नहीं, इस पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया गया।
चौराहा पर छोड़कर हुए थे फरार
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घायल युवक को नावा चौराहा के पास छोड़कर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। तत्कालीन एसएचओ सुनील कुमार बेड़ा के नेतृत्व में टीम ने महज 12 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
हत्या के प्रयास में दोषी करार
अदालत ने प्रकाश खान, अजीज खान, इकबाल खान, हुसैन मोमिन, अमीन, सलीम और सराज समेत कुल आठ आरोपियों को अपहरण, हत्या के प्रयास और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में दोषी करार दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई।
इस मामले की जांच ‘केस ऑफिसर स्कीम’ के तहत की गई थी, ताकि प्रभावी तरीके से जांच और पैरवी हो सके। सहायक उप निरीक्षक कमल किशोर को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया था, जिन्होंने पूरे मामले को मजबूती से अदालत में रखा।
जल्दी एक्शन से सजा दिलाना हुआ संभव
पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि त्वरित जांच और सशक्त पैरवी के चलते इस गंभीर मामले में दोषियों को सजा दिलाना संभव हो सका। उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल पीड़ित को न्याय दिलाता है, बल्कि गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश भी देता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें