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स्कूल का पहला दिन, बस से उतरते समय दरवाजे में फंसा बैग; जयपुर में हुए दर्दनाक हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत

Sourabh Jain पीटीआई, जयपुर, राजस्थान
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गर्मियों की छुट्टियों के बाद 7 वर्षीय शौर्य पहले दिन स्कूल गया था, लेकिन बस से उतरते समय हुए हादसे में उसकी जान चली गई। दरअसल बस से उतरते समय उसका बैग दरवाजे में फंस गया था, और वह दरवाजे के साथ लटका रह गयाऔर बस के साथ घिसटता चला गया।

स्कूल का पहला दिन, बस से उतरते समय दरवाजे में फंसा बैग; जयपुर में हुए दर्दनाक हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत

राजस्थान की राजधानी जयपुर से स्कूली बच्चों के माता-पिता और स्कूल मैनेजमेंट को अलर्ट करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां बुधवार को हुए दर्दनाक हादसे में स्कूल बस से उतरते समय एक 7 वर्षीय स्कूली बच्चे की मौत हो गई। यह चौंकाने वाला हादसा शहर के जसरासर इलाके में उस वक्त हुआ जब बच्चा स्कूल की छुट्टी के बाद घर आया था और बस से उतर रहा था, इसी दौरान उसका बैग स्कूल बस के दरवाजे में फंस गया और तभी ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद वह मासूम बस के साथ घिसटता चला गया।

जब तक ड्राइवर को इस बारे में पता चला और उसने बस को रोका तब तक बच्चा बुरी तरह घायल हो चुका था। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए जसरासर थाने के SHO (स्टेशन हाउस ऑफिसर) आलोक सिंह ने बताया कि मृतक बच्चे की पहचान शौर्य के रूप में हुई है, जो कि गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर पहली बार अपनी बड़ी बहन खुशबू के साथ बुधवार को स्कूल गया था।

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दरवाजे के हैंडल में फंस गया था बच्चे का बैग

आगे उन्होंने बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद बस ने बच्चों को उनके घर के पास उतारा। इस दौरान बड़ी बहन खुशबू तो सुरक्षित उतर गई, लेकिन बस से उतरते समय शौर्य का स्कूल बैग दरवाजे के हैंडल में फंस गया।

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10 से 15 मीटर तक घिसटता चला गया बच्चा

सिंह ने बताया कि बच्चे के साथ हुई घटना से बेखबर ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बच्चा करीब 10 से 15 मीटर तक घिसटता चला गया। इसके बाद बस में बैठे दूसरे बच्चों ने जब शोर मचाया तो ड्राइवर को इस बारे में पता चला और उसने तुरंत बस को रोका, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

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हादसे के बाद मौके से भाग गया ड्राइवर

इसके बाद घायल बच्चे को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे के बाद ड्राइवर बस को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने प्राइवेट स्कूल की बस को जब्त कर लिया और फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है।

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इस घटना ने एकबार फिर स्कूली बच्चों की सुरक्षा में बरती जाने वाली लापरवाही को उजागर करके रख दिया है। बच्चों के स्कूल लाने ले जाने वाले वाहन बाहर से तो चमक दमक वाले हो सकते हैं, लेकिन उनमें अगर कोई छोटी सी खामी भी रह जाए तो वह बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। जयपुर में हुई इस घटना ने इसी बात को साबित कर दिया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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