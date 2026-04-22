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बाड़मेर में सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस को ट्रक ने मारी भीषण टक्कर, सवार थे 36 बच्चे

Apr 22, 2026 11:01 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेर
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राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतु में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूली बच्चों को लेने के लिए सड़क किनारे खड़ी बस को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बस में कुल 36 छात्र सवार थे, जिनमें से 6 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं।

बाड़मेर में सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस को ट्रक ने मारी भीषण टक्कर, सवार थे 36 बच्चे

राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतु में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूली बच्चों को लेने के लिए सड़क किनारे खड़ी बस को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बस में कुल 36 छात्र सवार थे, जिनमें से 6 से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत बायतु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 बच्चों की हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया।

हादसे की सूचना मिलते ही भाजपा नेता बालाराम मूड भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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