जयपुर में भरभराकर गिर गई 6 मंजिला इमारत, खाली करवाए गए आसपास के घर; देखें VIDEO
जयपुर के रामगंज क्षेत्र स्थित चीता वालों का मोहल्ला में निर्माण के दौरान झुक छह मंजिला इमारत को नगर निगम ने गुरुवार को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में की गई ताकि आसपास की इमारतों को न्यूनतम जोखिम हो।
जयपुर के रामगंज क्षेत्र स्थित चीता वालों का मोहल्ला में निर्माण के दौरान झुक छह मंजिला इमारत को नगर निगम ने गुरुवार को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में की गई ताकि आसपास की इमारतों को न्यूनतम जोखिम हो। उन्होंने बताया कि नौ मई को निर्माण कार्य के दौरान कुछ पिलर क्षतिग्रस्त हो जाने से इमारत एक ओर झुक गई थी।
खाली कराए गए आसपास के 15 घर
ध्वस्तीकरण से पहले प्रशासन ने क्षेत्र के सभी मार्ग सील कर दिए और अवरोधक लगाकर आम लोगों की आवाजाही रोक दी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामगंज थाना पुलिस को मौके पर तैनात किया गया। एहतियात के तौर पर आसपास के 10 से 15 मकानों को खाली कराया गया और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। साथ ही क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई।
अवैध रूप से बनाई जा रही थी इमारत
नगर निगम के किशनपोल जोन के उपायुक्त विजेंद्र सिंह ने बताया कि छह मंजिला यह इमारत बिना अनुमति के अवैध रूप से बनाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि नौ मई को इसके एक हिस्से में दरार आ गई जिसके बाद उसी दिन इमारत को खाली करा लिया गया। सिंह ने बताया कि इसके बाद नगर निगम ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर इमारत को असुरक्षित घोषित कर उसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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