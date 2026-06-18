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राजस्थान में 50 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, जानिए किसे और कौन सा पद मिलेगा?

Ratan Gupta वार्ता, जयपुर
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राजस्थान सरकार ने नेशनल और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 50 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। जानिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद किन खिलाड़ियों को कौन सा पद मिलेगा।

राजस्थान में 50 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, जानिए किसे और कौन सा पद मिलेगा?

राजस्थान के 50 खिलाड़ियों को जल्द सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) पद पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियुक्त किया जाएगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, पदक विजेता खिलाड़ियों की जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति के योग्य पाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब जल्द ही इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पदों पर पदस्थापित किया जाएगा।

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राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही, यह कदम प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने और खिलाड़ियों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।

खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर देने की नीति के तहत यह नियुक्तियां की जा रही हैं। इनमें नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मान देने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

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सरकार के इस फैसले से उन खिलाड़ियों को बड़ा लाभ मिलेगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन किया है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी 50 खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात किया जाएगा। यह कदम खिलाड़ियों के लिए सम्मान के साथ-साथ स्थायी रोजगार का अवसर भी लेकर आया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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