दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, जिंदा जले 5 लोग; वैष्णो देवी से दर्शन कर लौट रहा था परिवार
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में सीएनजी लीकेज होने से आग लग गई। आग की इस घटना में एक ही परिवार के पांच लोग जिंदा जलकर राख हो गए। इस घटना में ड्राइवर भी बुरी तरह से झुलस गया है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में सीएनजी लीकेज होने से आग लग गई। आग की इस घटना में एक ही परिवार के पांच लोग जिंदा जलकर राख हो गए। इस घटना में चालक भी बुरी तरह झुलस गया। ड्राइवर को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। यह घटना रात देर रात करीब 11:00 बजे की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची लक्ष्मणगढ़ पुलिस और दमकल गाड़ी से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया।
वैष्णोदेवी से दर्शन कर लौट रहा था परिवार
मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के चैनपुरा गांव निवासी एक परिवार वैष्णो देवी के दर्शन कर कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। यह परिवार इस गाड़ी को किराए पर लेकर आया था। जैसे ही यह अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर में पहुंचे. वहां अचानक सीएनजी गैस का रिसाव हो गया और रिसाव इतना तेज था कि तुरंत ही आग पकड़ लिया और आग के चलते इसमें गाड़ी में सवार सभी जिंदा जलकर मर गए।
बाहर निकलने का नहीं मिला मौका
आग इतनी भयानक थी कि इसमें किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। इस हादसे में तीन महिलाएं एक पुरुष और एक बच्ची जिंदा जलकर राख हो गए। उनके कंकाल भी नहीं बचे हैं। इस घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि सीएनजी की आग में इतनी ज्यादा हीट होती है कि वह हड्डी को भी गला देता है। बस उनके अस्तित्व इस तरीके से दिख रहे हैं।
ड्राइवर भी बुरी तरह झुलसा
इस घटना में ड्राइवर भी बुरी तरह झुलस गया था, उसे बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस द्वारा एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के लिए रेफर किया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। लक्ष्मणगढ़ थाना प्रभारी नेकी राम ने बताया कि यह रात करीब 11:00 बजे की घटना है. टैक्सी किराए पर यह परिवार गाड़ी लेकर आया था। ये सभी श्योपुर के चैनपुर रहने वाले थे। सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाली इस गाड़ी में गैस रिसाव के कारण यह आग लगी।
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर ही मेडिकल टीम को बुलाया गया है, जिससे डीएनए कर उनकी पहचान की जाएगी। घटना की सूचना परिजनों को भी दे दी गई है। रात को ही दमकल मौके पर बुलाई गई थी जिसे आग पर काबू पाया। आग बुझाने से पहले ही चालक को छोड़कर सभी सवार आग की भेंट चढ़ गए। पुलिस अभी मौके पर ही है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी रात को ही मौके पर पहुंच गए थे।
रिपोर्ट: हंसराज
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