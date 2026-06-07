बीज घोटाले में बड़ा खुलासा! राजस्थान बीज निगम के निदेशक समेत 5 हिरासत में, 2.44 करोड़ बरामद
इससे जुड़ी कार्रवाई में राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर विश्नोई सहित पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सर्च के दौरान कुल दो करोड़ 44 लाख रुपए बरामद हुए है।
राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बीजों की गुणवत्ता तथा बीज वितरण व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इससे जुड़ी कार्रवाई में राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर विश्नोई सहित पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सर्च के दौरान कुल दो करोड़ 44 लाख रुपए बरामद हुए है।
इन लोगों को पुलिस ने उठाया
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस मामले में श्री विश्नोई, प्रोपराइटर किरण कापड़िया, गजराज ब्राण्ड (मूंगफली बीज), गणपत बिश्नोई, सुनील सेतीया तथा सतपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
कुल 2.44 करोड़ रुपये बरामद हुए
श्री विश्नोई के भांजे स्वतंत्र विश्नोई को लूणकरणसर में नकद राशि सहित गिरफ्तार किया गया है। श्री विश्नोई के घर से एक करोड़ 59 लाख एवं स्वतंत्र विश्नोई से बस में सर्च के दौरान लगभग 85 लाख रूपये कि राशि अभी तक प्राप्त हुई है।
कहां कितना पैसा दिया जाना था
श्री किरण कपाड़िया से उनके गोदाम के बीज वापस गुजरात ले जाने एवं इस मामले को दबाने की व्यवस्था में लगभग एक करोड़ 20 लाख रुपए श्री जुगल किशोर द्वारा प्राप्त किए एवं लगभग 60 लाख रुपए श्री गणपत द्वारा प्राप्त किये गए।
एसीबी को सुचना प्राप्त हुई कि रविवार सुबह जुगल किशोर द्वारा अपने भांजे स्वतंत्र बिश्नोई के माध्यम से इस राशि में से 90 लाख रुपए गंगानगर भिजवा रहा हैं। जिस पर एसीबी टीम द्वारा संबंधित बस को लूणकरणसर में रुकवा कर तलाशी लेने पर 85 लाख रूपये राशि स्वतंत्र बिश्नोई से बरामद कर उसे लूणकरणसर में गिरफ्तार किया गया।
सैंपल जुटाने, बिक्री रोकने और नकली बीज भेजने की कहानी
शुरूआती जांच में यह सामने आया है कि बीती 27 मई को किरण कापड़िया के मूंगफली बीज गोदाम पर की गई कार्रवाई के दौरान बीजों के सैंपल जुटाए गए थे। इसके साथ ही गजराज ब्राण्ड के बीजों की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। रिसर्च के दौरान यह सामने आया कि इस कार्रवाई को प्रभावित करने, मामले को दबाने तथा गोदाम में रखे नकली बीजों को वापस गुजरात ले जाने की अनुमति दिलाने के एवं मदद करने कि एवज में बड़ी मात्रा में रिश्वत राशि का लेन-देन किया गया।
इस कंपनी के जुड़े लोगों ने उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में विभिन्न अधिकारी कर्मचारी एवं प्राइवेट व्यक्तियों से संपर्क कर अनुचित लाभ लिया जाना था। जैसे लैब में सैंपल पास करवाना, बीजों की बिक्री फिर से शुरू करवाना आदि कामों का होना शामिल था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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