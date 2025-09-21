4 lakh jobs in five years, more than 6 lakh jobs will be given in the private sector as well: CM Bhajan Lal पांच साल में 4 लाख नौकरी देंगे, निजी क्षेत्र में भी देंगे 6 लाख से ज्यादा नौकरी; CM भजनलाल, Rajasthan Hindi News - Hindustan
4 lakh jobs in five years, more than 6 lakh jobs will be given in the private sector as well: CM Bhajan Lal

पांच साल में 4 लाख नौकरी देंगे, निजी क्षेत्र में भी देंगे 6 लाख से ज्यादा नौकरी; CM भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, पांच साल में हम 4 लाख नौकरी देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा, निजी क्षेत्र में भी 6 लाख से ज्यादा नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, सीकरSun, 21 Sep 2025 03:23 PM
राजस्थान के सीकर में नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, पांच साल में हम 4 लाख नौकरी देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा, निजी क्षेत्र में भी 6 लाख से ज्यादा नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के समय में हमारे यहां पेपर लीक हो जाते थे। लेकिन, आज दो साल में कितने ही पेपर हुए, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आपको कहना चाहता हूं कि मेहनत कीजिए और आगे आइए। हमारी केंद्र और राज्य की सरकार आपके साथ है। हमने कहा था कि पहले साल में एक लाख नौकरी देंगे। 75 हजार नौकरी दे चुके हैं।

सीएम ने ऐलान करते हुए कहा, 25 तारीख को और दे देंगे। लगभग 1 लाख नौकरी हो जाएंगी। आने वाले समय में पांच साल के अंदर 4 लाख नौकरी देने का सरकार के अंदर काम करेंगे। सीएम ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा- आप चिंता मत कीजिए। हम प्राइवेट में भी नौकरी देंगे। राजस्थान के अंदर लगातार काम हो रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम 6 लाख से ज्यादा निजी क्षेत्र में नौकरी देंगे। आप तैयारी कीजिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में प्रदेश में नशा माफियाओं का बोलबाला था, जबकि हमारी सरकार ने नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए मात्र 18 महीने में 6 हजार 608 मामले दर्ज किये और 7 हजार 835 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 4 हजार 700 किलो अफीम और 130 किलो हेरोइन भी जब्त की गई है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार प्रदेश में नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है

इस दौरान उन्होंने हजारों युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं का उत्सावर्धन करते हुए कहा कि बदलाव की शुरूआत स्वयं से होती है इसलिए हम नशामुक्त रहते हुए परिवार और समाज को भी इस बुराई से दूर रखें। इस चुनौती से निपटने के लिए हम सबको एकजुट होकर नशामुक्ति अभियान से जुड़ने का संकल्प लेना होगा।