Hindi Newsराजस्थान न्यूज़4 died in truck bus accident in bharatpur rajasthan
राजस्थान में दर्दनाक हादसा! बस-ट्रक की टक्कर में 4 की मौत

संक्षेप:

राजस्थान के भरतपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है।

Jan 29, 2026 11:13 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भरतपुर
राजस्थान के भरतपुर जिले में आगरा-जयपुर राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ। बुधवार देर रात हुए हादसे में एक महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सेवर पुलिस थाना इलाके में यह हादसा उस समय हुआ जब एक स्लीपर बस सड़क पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई। बस उत्तर प्रदेश के कासगंज से जयपुर जा रही था।

इस मामले की जानकारी देते हुए सेवर के पुलिस निरीक्षक सतीश शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बचाया। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के सतोवा गांव की गीता (38), उनके बेटे कान्हा (8), अलवर जिले के कठूमर के रहने वाले बस चालक मुखन सिंह (28) और एक अन्य के रूप में हुई है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि हादसे के समय घना कोहरा था। पुलिस ने बताया कि ट्रेलर खराब हो गया था और बिना बैरिकेड या चेतावनी संकेतों के सड़क पर खड़ा था और बस चालक खराब दृश्यता के कारण उसे देख नहीं पाया।

