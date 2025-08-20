30-Year-Old Suspected Pakistani Spy Nabbed in Jaisalmer राजस्थान में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, मिलिट्री एरिया में घुसने की कर रहा था कोशिश, Rajasthan Hindi News - Hindustan
राजस्थान न्यूज़30-Year-Old Suspected Pakistani Spy Nabbed in Jaisalmer

राजस्थान में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, मिलिट्री एरिया में घुसने की कर रहा था कोशिश

जैसलमेर में एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। ये जासूस मिलिट्री एरिया के घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ। जब उसका फोन चेक किया तो सुरक्षा बल हैरान रह गए।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर, एएनआईWed, 20 Aug 2025 12:43 PM
राजस्थान के जैसलमेर में एक बार फिर पाकिस्तान की जासूसी का मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। 30 साल के जीवन खान को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हिरासत में लिया और बाद में उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया।

रेस्तरां कर्मचारी से जासूस तक का सफर

जीवन खान जैसलमेर के संकड़ा इलाके का रहने वाला है। वो पहले मिलिट्री क्षेत्र के एक रेस्तरां में काम करता था। कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन मंगलवार को वह दोबारा सेना के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक, खान की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उसका मोबाइल चेक किया गया।

मोबाइल ने खोला राज

मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जब खान के फोन की जांच की, तो कुछ ऐसा मिला, जिसने सबके होश उड़ा दिए। संदिग्ध गतिविधियों के चलते उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। पूछताछ में खान ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसके पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं। अब उसे जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर (JIC) में ले जाया जाएगा, जहां कई सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी।

जैसलमेर में जासूसी का चौथा मामला

यह जैसलमेर में जासूसी से जुड़ा चौथा मामला है। हाल ही में 13 अगस्त को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) के गेस्ट हाउस में काम करने वाले एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, महेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला महेंद्र कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा था। वह सोशल मीडिया के जरिए DRDO वैज्ञानिकों और सेना के अधिकारियों की गतिविधियों की संवेदनशील जानकारी भेज रहा था।