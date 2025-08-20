राजस्थान में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, मिलिट्री एरिया में घुसने की कर रहा था कोशिश

जैसलमेर में एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। ये जासूस मिलिट्री एरिया के घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ। जब उसका फोन चेक किया तो सुरक्षा बल हैरान रह गए।

राजस्थान के जैसलमेर में एक बार फिर पाकिस्तान की जासूसी का मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। 30 साल के जीवन खान को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हिरासत में लिया और बाद में उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया।

रेस्तरां कर्मचारी से जासूस तक का सफर जीवन खान जैसलमेर के संकड़ा इलाके का रहने वाला है। वो पहले मिलिट्री क्षेत्र के एक रेस्तरां में काम करता था। कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन मंगलवार को वह दोबारा सेना के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक, खान की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उसका मोबाइल चेक किया गया।

मोबाइल ने खोला राज मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जब खान के फोन की जांच की, तो कुछ ऐसा मिला, जिसने सबके होश उड़ा दिए। संदिग्ध गतिविधियों के चलते उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। पूछताछ में खान ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसके पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं। अब उसे जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर (JIC) में ले जाया जाएगा, जहां कई सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी।