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व्हाट्सऐप पर दे दिया 3 तलाक, कुवैत में रहने वाले पति पर महिला का आरोप; जांच शुरू

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बांसवाड़ा
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राजस्थान की एक महिला ने कुवैत में रहने वाले पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने व्हाट्सऐप के जरिए तीन तलाक बोलकर शादी खत्म कर ली।

व्हाट्सऐप पर दे दिया 3 तलाक, कुवैत में रहने वाले पति पर महिला का आरोप; जांच शुरू

राजस्थान के बांसवाड़ा में तीन तलाक का मामला सामने आया है। यहां एख महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि कुवैत में रहने वाले उसके पति ने व्हाट्सऐप के जरिए उसे तीन तलाक का नोटिस भेजा है। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि उसके पति ने बीते 17 मई को व्हाट्सऐप पर तीन तलाक का मैसेज भेजकर उससे शादी खत्म कर ली। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके पति का नाम इकबाल है और गोरखपुर इमली का रहने वाला है। महिला ने बताया कि वो पिछले 1 साल से कुवैत में रहकर नौकरी कर रहा है।

अकेली 2 बच्चों की परवरिश कर रही

महिला वर्तमान में बांसवाड़ा में अपने दो बेटों, जिनकी उम्र 16 और 10 साल है, के साथ अलग रह रही है। उसने बताया कि वह सास और ननद समेत पति के परिवार के अन्य सदस्यों से दूर रहकर अकेले ही बच्चों की परवरिश कर रही है।

महिला शिकायतकर्ता के अनुसार, पति के भारत आने पर भी उसके साथ उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं होती थीं। महिला का कहना है कि व्हाट्सऐप पर तीन तलाक का संदेश मिलने के बाद उसने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। चूंकि आरोपी फिलहाल विदेश में रह रहा है, इसलिए उसका पक्ष जानने और आवश्यक कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बताया था असंवैधानिक

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019' लागू किया, जिसके तहत तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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