व्हाट्सऐप पर दे दिया 3 तलाक, कुवैत में रहने वाले पति पर महिला का आरोप; जांच शुरू
राजस्थान की एक महिला ने कुवैत में रहने वाले पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने व्हाट्सऐप के जरिए तीन तलाक बोलकर शादी खत्म कर ली।
राजस्थान के बांसवाड़ा में तीन तलाक का मामला सामने आया है। यहां एख महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि कुवैत में रहने वाले उसके पति ने व्हाट्सऐप के जरिए उसे तीन तलाक का नोटिस भेजा है। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि उसके पति ने बीते 17 मई को व्हाट्सऐप पर तीन तलाक का मैसेज भेजकर उससे शादी खत्म कर ली। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके पति का नाम इकबाल है और गोरखपुर इमली का रहने वाला है। महिला ने बताया कि वो पिछले 1 साल से कुवैत में रहकर नौकरी कर रहा है।
अकेली 2 बच्चों की परवरिश कर रही
महिला वर्तमान में बांसवाड़ा में अपने दो बेटों, जिनकी उम्र 16 और 10 साल है, के साथ अलग रह रही है। उसने बताया कि वह सास और ननद समेत पति के परिवार के अन्य सदस्यों से दूर रहकर अकेले ही बच्चों की परवरिश कर रही है।
महिला शिकायतकर्ता के अनुसार, पति के भारत आने पर भी उसके साथ उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं होती थीं। महिला का कहना है कि व्हाट्सऐप पर तीन तलाक का संदेश मिलने के बाद उसने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। चूंकि आरोपी फिलहाल विदेश में रह रहा है, इसलिए उसका पक्ष जानने और आवश्यक कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बताया था असंवैधानिक
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019' लागू किया, जिसके तहत तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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