बालोतरा में दर्दनाक हादसा! पिकअप की टक्कर से 3 श्रद्धालुओं की मौत; 3 घायल

संक्षेप:

राजस्थान के बालोतरा में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के सिवाना थाना क्षेत्र में रविवार देर रात को भारत माला एक्सप्रेस-वे पर पिकअप की टक्कर से पैदल यात्रा कर रहे तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए।

Jan 26, 2026 08:39 pm IST
राजस्थान में बालोतरा जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के सिवाना थाना क्षेत्र में रविवार देर रात को भारत माला एक्सप्रेस-वे पर पिकअप की टक्कर से पैदल यात्रा कर रहे तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस उपाधीक्षक देरावरसिंह ने सोमवार को बताया कि हादसे में मृतक और घायल जसोल स्थित राणी भटियाणी माता मंदिर के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर जा रहे थे उनके पीछे उनकी ही एक पिकअप गाडी चल रही थी।

उन्होंने बताया कि देर रात सिवाना थाना क्षेत्र के आसोतरा-मूठली गांव के पास अचानक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी जिससे पिकअप ने आगे चल रहे पदयात्रियों को चपेट में ले लिया। इससे सिक्काराम (35), झालाराम मेघवाल (34) और महेश देवासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि तीन अन्य युवक घायल हो गये जिन्हें बालोतरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में आंधी-बारिश की चेतावनी, तीन शहरों में पारा माइनस में पहुंचा
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Rajasthan News
