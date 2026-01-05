Hindustan Hindi News
3 कांग्रेस सांसदों ने राजस्थान के विकास निधि का लाखों रुपया हरियाणा में खर्च किया: मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म

राजस्थान के एक मंत्री ने सोमवार को तीन कांग्रेस सांसदों पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमपीएलएडीएस) का राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि ये राजस्थान के लिए निर्धारित धनराशि हरियाणा में खर्च कर रहे हैं।

Jan 05, 2026 10:31 pm IST
राजस्थान के एक मंत्री ने सोमवार को तीन कांग्रेस सांसदों पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमपीएलएडीएस) का राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि ये राजस्थान के लिए निर्धारित धनराशि हरियाणा में खर्च कर रहे हैं।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने एक बयान में आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद संजना जाटव (भरतपुर), राहुल कसवान (चूरू) और बृजेंद्र सिंह ओला (झुंझुनू) पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए जनप्रतिनिधि के कर्तव्यों की मर्यादाएं तार-तार कर रहे हैं तथा नियमों को ताक में रखकर ‘एमपी-एलएडीएस’ निधि का पैसा कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सिंह सुरजेवाला के कैथल विधानसभा में खर्च कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''राजस्थान के हिस्से का पैसा इन तीन सांसदों के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने पर हरियाणा में खर्च किया जा रहा है।'' बेढ़म ने कहा कि सांसद विकास निधि के नियमों के अनुसार हर सांसद को सालाना पाचं करोड़ रुपये मिलते हैं जिसमें से अधिकतम 25 लाख रुपये अपने क्षेत्र के बाहर खर्च कर सकते हैं तथा आपदा में वह एक करोड़ रुपये तक आवंटित कर सकते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के तीनों सांसद अपनी सांसद निधि का बड़ा हिस्सा हरियाणा के कैथल जिले में भेज रहे हैं, जबकि उनके अपने क्षेत्रों भरतपुर, चूरू और झुंझुनू में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि संजना जाटव ने 45 लाख रुपये, राहुल कसवान ने 50 लाख रुपये और बृजेंद्र सिंह ओला ने 25 लाख रुपये कैथल में विकास कार्यों के लिए आवंटित किए। उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि राजस्थान की जनता ने उनको वोट दिया, लेकिन वे विकास के लिए पैसे हरियाणा को दे रहे हैं।

बेढ़म ने यह भी आरोप लगाया कि भरतपुर सांसद संजना जाटव ने सांसद विकास निधि के तहत 142 कार्यों की सिफारिश की, जिनमें से सिर्फ 37 कार्य ही पूरे हुए हैं और वे सभी अलवर ज़िले में हैं। उनका दावा है कि भरतपुर ज़िले में कोई काम पूरा नहीं हुआ, जबकि कैथल विधानसभा क्षेत्र में 45 लाख रुपये के प्रोजेक्ट पूरे किए गए।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
