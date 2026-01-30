राजस्थान का युवक कर रहा था पाकिस्तान के लिए जासूसी, पुलिस ने पकड़ा तो उगल दिया सबकुछ

संक्षेप: ADG ने बताया कि उसके मोबाइल फोन और टेक्निकल सबूतों की जांच से पता चला कि उसे पाकिस्तानी एजेंसियों ने हनीट्रैप और पैसों का लालच देकर फंसाया था, जिसके बाद उसने भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी शेयर करना शुरू कर दिया।

राजस्थान में पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में जैसलमेर के बॉर्डर इलाके से एक 28 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नेदान गांव के रहने वाले झबराराम के रूप में हुई है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों से जुड़ा हुआ था और उनके साथ सेना की तैनाती से जुड़ी खुफिया जानकारियां शेयर कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और भारतीय सेना से जुड़ी रणनीतिक रूप से संवेदनशील और गोपनीय जानकारी सीमा पार भेज रहा था। अधिकारियों ने बताया कि उसे हनीट्रैप के जरिए फंसाया गया था, जिसके बाद वह यह काम करने लगा। हालांकि इसके बदले उसे पैसे भी मिल रहे थे।

सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में था इस गिरफ्तारी के बारे में शुक्रवार को एडिशनल डायरेक्टर जनरल (पुलिस इंटेलिजेंस) प्रफुल्ल कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की खुफिया एजेंसियां इलाके में सक्रिय ​​पाकिस्तानी इंटेलिजेंस नेटवर्क की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं। इसी दौरान उन्हें पोकरण के सांकरा थाना इलाके के एक गांव में रहने वाले झबराराम की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में कुछ इनपुट्स मिले। जिसके बाद किए गए तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि आरोपी सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था।

हनीट्रैप और लालच देकर जाल में फंसाया था जानकारी मिलने और उसकी गतिविधियों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ ऐक्शन लेते हुए उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। जिसके बाद उसने और भी खुलासे किए। ADG ने बताया कि उसके मोबाइल फोन और टेक्निकल सबूतों की जांच से पता चला कि उसे पाकिस्तानी एजेंसियों ने हनीट्रैप और पैसों का लालच देकर फंसाया था, जिसके बाद उसने भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी शेयर करना शुरू कर दिया।

जयपुर लाकर की गई पूछताछ जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी ने कथित तौर पर अपने नाम पर जारी एक सिम कार्ड का OTP पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ शेयर किया था, ताकि वो लोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उसके वॉट्सऐप अकाउंट को एक्टिवेट कर सकें। कुमार ने बताया कि शक पक्का होने के बाद, आरोपी को जयपुर के सेंट्रल इंटेरोगेशन सेंटर लाया गया, जहां कई एजेंसियों ने मिलकर उससे पूछताछ की।