राजस्थान पुलिस की बड़ी छापेमारी, 22000 लीटर से अधिक मिलावटी और एक्सपायर हो चुका घी जब्त; 3 लोग गिरफ्तार

राजस्थान पुलिस ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में दो जगहों पर छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने लगभग 1.60 करोड़ रुपये कीमत का 22,000 लीटर से अधिक मिलावटी और एक्सपाय हो चुका घी जब्त किया है। पुलिस ने तीन लोगों को भी पकड़ा है।

राजस्थान पुलिस ने दिवाली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए श्रीगंगानगर जिले में दो जगहों पर छापेमारी कर 22 हजार लीटर से अधिक मिलावटी घी जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब्त किए गए घी की कीमत करीब 1.60 करोड़ रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार, सीआईडी अपराध शाखा ने स्थानीय पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर राज्यव्यापी अभियान के तहत यह कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि दोनों ठिकानों से कुल 22,138 लीटर मिलावटी घी के अलावा इसकी बिक्री से कथित तौर पर अर्जित 3.50 लाख रुपये भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान श्रीगंगानगर के जवाहर नगर निवासी राम तायल (26), मुकेश कुमार (24) और लालगढ़ जाटान निवासी विकास कुमार (42) के रूप में हुई है।

एक्सपायर घी के डिब्बों पर लगाए जाते थे नए लेबल पुलिस ने बताया कि पहली कार्रवाई अनन्या ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम और कारखाने में की गई, जहां अलग-अलग ब्रांड के नाम से पैक 16,394 लीटर संदिग्ध मिलावटी घी मिला। पुलिस ने मौके से एक्सपायर्ड (इस्तेमाल की अवधि समाप्त) घी, बिना लेबल वाले कंटेनर, पैकेजिंग सामग्री, स्टीकर, पैकिंग मशीन और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि एक्सपायरी और वापस लौटाए गए घी पर नए लेबल लगाकर उसे दोबारा पैक किया जाता था तथा बाजार में बेचा जाता था।

नमूने लेकर गोदाम सील किया पुलिस को शक है कि आरोपी गुजरात से पाम ऑयल और वनस्पति मंगवाकर उनसे मिलावटी घी तैयार करते थे तथा इसकी आपूर्ति श्रीगंगानगर व आसपास के क्षेत्रों में करते थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नमूने लेने के बाद गोदाम को सील कर दिया है।

वहीं, संयुक्त टीम ने एक अन्य कार्रवाई में सूरतगढ़ बाईपास स्थित न्यू विजय ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारकर 5,744 लीटर मिलावटी घी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक, नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। पुलिस ने बताया कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।