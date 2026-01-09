राजस्थान में कोरोना के टाइम 2000 करोड़ का घोटाला! ACB ने 21 पर दर्ज की FIR

संक्षेप: राजस्थान में कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मिड डे मील योजना में कथित तौर पर 2 हजार करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार को केस दर्ज किया है। एसीबी अधिकारियों ने कहा कि एफआईआर में 21 आरोपियों नाम हैं।

राजस्थान में कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मिड डे मील योजना में कथित तौर पर 2 हजार करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार को केस दर्ज किया है। एसीबी अधिकारियों ने कहा कि एफआईआर में 21 आरोपियों नाम हैं, जिनमें राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड के अधिकारी, निजी कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिधिन शामिल हैं। इनके खिलाफ आपराधिक साजिश, फर्जीवाड़े और सरकारी धन के गलत इस्तेमाल के आरोप हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एसीबी के मुताबिक महामारी के दौरान जब स्कूल बंद थे तो फैसला लिया गया था कि दाल, तेल, मसाले और अन्य जरूरी सामानों के पैकेट बच्चों को को उपलब्ध कराने का फैसला किया गया था। राज्यभर के सरकारी स्कूल के बच्चों को FSSAI और एगमार्क स्टैंडर्ड के सामान घर पहुचाया जाना था। बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायतों के बाद 2020-21 में एसीबी ने प्राथमिक जांच के लिए शिकायत दर्ज की थी।

योग्य कंपनियों को बाहर कर चहेतों को ठेका अधिकारियों ने कहा कि जांच में यह सामने आया है कि अधिकारियों ने मानदंडों में हेरफेर कर टेंडर प्रक्रिया में धांधली की साजिश रची। ऐसा करके योग्य कंपनियों को बोली प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जिससे ठेके पसंदीदा कंपनियों को ही मिल सके। आरोप है कि इन कंपनियों ने आगे काम को शेल कंपनियों को बांट दिया और गैर-मौजूद आपूर्तिकर्ताओं व ट्रांसपोर्टरों की एक फर्जी सप्लाई चेन बनाई, जिसमें वास्तविक खरीद या डिलीवरी बहुत कम या बिल्कुल नहीं हुई।