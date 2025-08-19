राजस्थान में 20 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का सरगना दबोचा, बीमा कंपनियों को ऐसे लगाया चूना

राजस्थान में वाहन चोरी की झूठी शिकायतें दर्ज कर बीमा कंपनियों से करोड़ों के फर्जी क्लेम उठाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। बाड़मेर पुलिस ने गैंग के सरगना सताराम को गिरफ्तार किया है। आरोपी को जयपुर से उस समय पकड़ा गया जब वह विदेश भागने की फिराक में था।

राजस्थान की बाड़मेर पुलिस ने वाहन चोरी की झूठी शिकायतें दर्ज कराकर बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपये के फर्जी क्लेम उठाने वाले गैंग का पर्दाफाश कर इसके मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि इस करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के मामले के सरगना सताराम को जयपुर से उस समय पकड़ा गया जब वह विदेश भागने की योजना बना रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच में ही 12 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें सताराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर करीब 20 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया है।

एसपी ने बताया कि इस गैंग की कार्यप्रणाली बेहद चौंकाने वाली है। सताराम अपने नाम पर या अपने करीबियों के नाम पर महंगे ट्रक और ट्रेलर खरीदता था। इसके बाद वह राजस्थान के विभिन्न थानों जैसे गुड़ामालानी, बायतू, पचपदरा, जसोल, सिणधरी, आसोप, सेंदड़ा और जैतारण में इनकी चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा देता था। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर वह बीमा कंपनियों से भारी-भरकम क्लेम लेता था।

जांच में यह भी सामने आया है कि गाड़ी की चोरी की शिकायत दर्ज कराने के बाद वह उस वाहन का अरुणाचल प्रदेश में नया रजिस्ट्रेशन करवा लेता था। नई नंबर प्लेट के साथ वह उन वाहनों को तेल कंपनियों में किराये पर चलाकर डबल प्रॉफिट कमाता था। हैरानी की बात यह है कि कई मामलों में जिन गाड़ियों की चोरी की शिकायत दर्ज की गई, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। सताराम फर्जी दस्तावेज तैयार करके इन वाहनों का बीमा करवाता था। कुछ मामलों में तो उसने गाड़ियों को जलाकर भी बीमा क्लेम उठाया।

दिल्ली और गुजरात में भी चोरी के फर्जी मुकदमे दर्ज कराए पुलिस अधिकारी ने बताया कि सताराम का यह फर्जीवाड़ा सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं था। उसने दिल्ली और गुजरात में भी वाहन चोरी के फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे। इस गैंग ने टोयोटा कंपनी की हाईलक्स गाड़ियों को फाइनेंस पर खरीदा और बीमा क्लेम उठाने के बाद उन्हें डोडा तस्करों को बेच दिया। इस तरह की एक हाईलक्स गाड़ी के लिए पुलिस थाना आसोप (जोधपुर ग्रामीण), दिल्ली और गुजरात में भी फर्जी शिकायतें दर्ज कराई गई थीं।

एसपी ने बताया कि आरोपी सताराम के खिलाफ 7 अगस्त को थाना गुड़ामालानी में ट्रक चोरी की झूठी एफआईआर दर्ज करवा कर इंश्योरेंस कंपनी में फर्जी क्लेम दर्ज करवाने के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था। एफआईआर दर्ज होने का पता चलने पर सताराम उत्तर प्रदेश से अपनी बेटी को लेकर जयपुर पहुंचा और वीजा बनवाने की तैयारी करने लगा। इसी दौरान गुड़ामालानी पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया।