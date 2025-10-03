राजस्थान के भरतपुर में दो साल के बच्चे की मौत, परिजन बोले- सिरप दिया था; प्रशासन का दावा कुछ और

बच्चों के पिता ने आगे बताया कि डॉक्टर को दिखाने के बाद वह उन दोनों को लेकर घर आ गए, और यहां उन्होंने अपने छोटे बेटे तीर्थराज को एक ढक्कन सीरप पिला दिया, जिसके बाद वह सो गया और चार घंटे बाद भी नहीं उठा।

राजस्थान में संचालित निःशुल्क दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में वितरित खांसी की दवा (सिरप) को पीने से बच्चे की मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं, इसी बीच शुक्रवार को भरतपुर से एक और नया मामला सामने आया, जब दो साल के बच्चे के परिजनों ने इस सिरप के पीने से उसकी मौत होने का दावा किया। परिजनों ने बताया कि बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे 23 सितंबर को डॉक्टर की सलाह पर वह सिरप दिया गया था, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। वह नींद से नहीं जागा और करीब चार दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। हालांकि राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि भरतपुर और सीकर जिलों में हाल ही में हुई दो बच्चों की मौत राज्य की निःशुल्क दवा योजना के तहत वितरित किए गए कफ सिरप के कारण नहीं हुई थी।

घर आकर पिलाया था सिरप, फिर नहीं उठा बच्चा ताजा मामला वैर तहसील के लुहासा गांव से सामने आया है, जहां रहने वाले ग्रामीण निहाल सिंह ने बताया कि उनके दो बेटों थान सिंह (उम्र 5 साल) और तीर्थराज (उम्र- दो साल) को हाल ही में सर्दी-खांसी-जुकाम की शिकायत हुई थी, जिसके बाद वह उन दोनों को लेकर 23 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, जहां मौजूद डॉक्टर बबलू मुद्गल दवा लिखने के साथ ही वह सीरप भी लिखा था।

बच्चों के पिता ने आगे बताया कि डॉक्टर को दिखाने के बाद वह उन दोनों को लेकर घर आ गए, और यहां उन्होंने अपने छोटे बेटे तीर्थराज को एक ढक्कन सीरप पिला दिया, जिसके बाद वह सो गया। इसके एक-दो घंटे बाद बच्चा लगातार सोता रहा, परिजनों को लगा कि तबीयत खराब होने की वजह से वह गहरी नींद में सो रहा है, हालांकि चार घंटे बाद भी जब बच्चा नहीं उठा तो घरवाले उसे लेकर वैर स्थित उप जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर वे डॉक्टर बबलू मुद्गल से मिले और उन्हें बताया कि आपने जो सीरप दिया था, उसे देने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई।

इसके बाद डॉक्टर ने बच्चे को प्राथमिक उपचार देकर उसे भरतपुर के जनाना अस्पताल रेफर कर दिया, जहां बच्चे को भर्ती किया गया लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आया, जिसके बाद 24 सितंबर की शाम बच्चे को जयपुर जेके लोन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जहां चिकित्सकों ने 27 सितंबर की सुबह बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

वैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ बीपी शर्मा ने बताया कि बच्चे को एंटीबायोटिक टेबलेट और खांसी की सीरप लिखी गई थी। हालांकि फिलहाल जिस तरह से मीडिया में कफ सिरप को लेकर समाचार आ रहे हैं उसके बाद उस सिरप को लिखना बंद कर दिया गया है। इस बच्चे के मामले की जांच की जा रही है। परिजनों को बच्चे की मौत के पीछे कफ सिरप के वजह होने का पता उस समय चला जब उन्होंने इस तरह सिरप पीने से प्रदेश में कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने के समाचार पढ़े। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर्स को इसके बारे में जानकारी दी।

स्वास्थ्य विभाग का दावा कुछ और हालांकि राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि भरतपुर और सीकर जिलों में हाल ही में हुई दो बच्चों की मौत राज्य की निःशुल्क दवा योजना के तहत वितरित किए गए कफ सिरप के कारण नहीं हुई थी। इस बारे में जानकारी देते हुए जन स्वास्थ्य निदेशक रवि प्रकाश शर्मा ने कहा कि जांच रिपोर्टों से पुष्टि हुई है कि दोनों ही मामलों में बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बिना घर पर ही सिरप दिया गया था।