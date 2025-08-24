राजस्थान में बाढ़-बारिश से 2 की मौत, सैकड़ों का हुआ रेस्क्यु, बेकाबू हालात में सेना को करना पड़ा तैनात

बारिश और बाढ़ जैसे हालातों के चलते दो महिलाओं की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुँचाया गया है, क्योंकि राज्य के पूर्वी हिस्सों में और बारिश होने का अनुमान है। बेकाबू हो रहे हालातों को देखते हुए आपदा को नियंत्रित करने के लिए कई इलाकों में सेना को तैनात किया गया है।

राजस्थान के बड़े हिस्से में बारिश अपना कहर बरपा रही है। कई इलाके पानी से डूब गए हैं। सड़कें टूट गई हैं, जिसके चलते कई इलाकों से संपर्क खत्म हो गया है। बारिश और बाढ़ जैसे हालातों के चलते दो महिलाओं की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुँचाया गया है, क्योंकि राज्य के पूर्वी हिस्सों में और बारिश होने का अनुमान है। बेकाबू हो रहे हालातों को देखते हुए आपदा को नियंत्रित करने के लिए कई इलाकों में सेना को तैनात किया गया है।

कोटा, बूंदी समेत इन इलाकों का हाल-बेहाल मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अनुमानों और अभी के हालात के हिसाब से राज्य के आठ जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इन जिलों में कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को पिछले 24 घंटों में बूंदी के नैनवा में सबसे ज़्यादा 502 मिमी बारिश हुई।

सेना को किया गया तैनात, वायु सेना भी रेडी बारिश और बाढ़ जैसे हालातों को ध्यान में रखते हुए बचाव और राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के साथ सेना को भी तैनात किया गया है। सूत्रों ने बताया कि कोटा और बूंदी इलाकों में बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए एक Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। इंडियन एयरफोर्स मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) पहुंचाने के लिए और उड़ानें भरने के लिए तैयार है।

बारिश के कहर ने छीनी दो जिंदगीं सवाई माधोपुर और बूंदी में हालात बेहद गंभीर हैं। बूंदी से दुखद खबर भी सामने आई है। यहां बाढ़ के पानी के तेज़ बहाव में 50 साल की एक महिला बह गई। इस हादसे में उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ एक खेत में टिन शेड की दीवार गिरने से 65 साल की एक महिला की मौत हो गई है।