राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद दो बच्चों की मौत से हड़कंप, खुद डॉक्टर भी बेहोश

राजस्थान में बच्चों की मौतों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आशंका है कि इन बच्चों की मौत एक जेनेरिक कफ सिरप के चलते हुई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में पिछले दो हफ्तों में दो बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि इन बच्चों की मौत कफ सिरप के चलते नहीं हुई है। इसी बात को साबित करने के लिए एक डॉक्टर ने ये कफ सिरप खुद भी पीया लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था। उस कफ सिरप को लेने के 8 घंटे बाद डॉक्टर खुद अपनी कार में बोहेश मिला। ये कफ सिरप केसन फार्मा नाम की कंपनी द्वारा तैयार किया गया था।

दरअसल ये मामला तब सामने आया जब सोमवार को इस कफ सिरप को लेने के कुछ घंटों के बाद सिकर के रहने वाले 5 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चे को सर्दी जुकाम की समस्या थी जिसके बाद माता पिता उसे चिराना सेथित कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर लेकर गए थे। नितीश एक बार सुबह तीन बजे उठा और उसे हिचकी आई, जिसके बाद उसकी मां ने उसे पानी पिलाया और वह फिर सो गया। उसके बाद वह कभी नहीं उठा।

सोमवार को बच्चे के माता-पिता उसे सरकारी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के चाचा ने बताया कि नितीश उस दिन ठीक था और शाम को नवरात्रि कार्यक्रम में भी गया था। रात में जब उसे फिर से खांसी होने लगी, तो उसे चिराना सीएचसी से मिली दवा दी गई। सुबह हमें एहसास हुआ कि वह उठ नहीं रहा है और हम उसे सीएचसी ले गए, जहां कंपाउंडर ने हमें उसे सीकर के सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा। उसे बताई गई खुराक दी गई और दवा लेने से पहले वह ठीक था।

रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 22 सितंबर को भी कफ सिरप लेने के बाद एक 2 साल के बच्चे सम्राट जाधव की मौत हो गई थी। सम्राट जाधव की मां ने बताया था कि सम्राट उसकी बहन साक्षी और चचेरे भाई विराट को सर्दी जुकाम हो गया था। मां स्थानीय हेल्थ सेंटर गई जहां उसे केसन फार्मा का बना कफ सिरप दिया गया। 22 सितंबर को दोपहर डेढ़ बजे के करीब मां ने तीनों बच्चो को कफ सिरप दिया। पांच घंटे बाद उन तीनों में से कोई नहीं उठा। परिवारवाले घबरा गए और उन्हें जोर-जोर से हिलाने लगे। ऐसे में साक्षी और विराट अचानक उठे और उन्होंने उल्टी कर दी लेकिन सम्राट नहीं उठा। इसके बाद परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए जहां 22 सितंबर को उसकी मौत हो गई।