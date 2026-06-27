18 साल से फरार बदमाश IPS अधिकारियों संग बनाई वीडियो; जयपुर पुलिस ने UAE भागने से पहले दबोचा

करीब एक साल पहले आरोपी ने तत्कालीन मानसरोवर थानाधिकारी लाखन सिंह के साथ भी वीडियो बनाया था। इसमें वह पुलिस की कार्रवाई की सराहना करता है और लोगों से अपराध की सूचना पुलिस को देने तथा असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सहयोग करने की अपील करता दिखाई देता है।

जयपुर वेस्ट पुलिस ने 18 साल से फरार चल रहे राकेश कुमार जांगिड़ (48) को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी 25 जून को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भागने की फिराक में था, लेकिन तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया गया। आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था और वह सदर थाना क्षेत्र के टॉप-10 वांछित अपराधियों में शामिल था।

पुलिस की पकड़ से दूर, लेकिन अधिकारियों तक थी पहुंच गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस आरोपी को पुलिस 18 साल से फरार बता रही है, वही पुलिस अधिकारियों के कार्यालय तक पहुंचता रहा। उसने कई अधिकारियों के साथ मुलाकात की, वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा कर अपनी पहचान और प्रभाव दिखाने की कोशिश करता रहा।

छह महीने पहले IPS किशन सहाय के साथ बनाया था वीडियो करीब छह महीने पहले आरोपी ने आईपीएस अधिकारी किशन सहाय के कार्यालय में जाकर उनके साथ वीडियो बनाया था। वीडियो में वह उन्हें गुलदस्ता भेंट करता है और एकादशी पर शराब परोसने, महिलाओं से छेड़छाड़, साइबर अपराध और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सवाल पूछता दिखाई देता है। अधिकारी भी युवाओं को कानून का पालन करने और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश देते नजर आते हैं। वीडियो के अंत में आरोपी खुद लोगों से कानून का सम्मान करने और सोशल मीडिया का सही उपयोग करने की अपील करता है।

पूर्व थानाधिकारी लाखन सिंह के साथ भी किया था वीडियो करीब एक साल पहले आरोपी ने तत्कालीन मानसरोवर थानाधिकारी लाखन सिंह के साथ भी वीडियो बनाया था। इसमें वह पुलिस की कार्रवाई की सराहना करता है और लोगों से अपराध की सूचना पुलिस को देने तथा असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सहयोग करने की अपील करता दिखाई देता है। इन वीडियो के सामने आने के बाद आरोपी की पहुंच को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देता था। उसने कई लोगों से लाखों रुपए वसूले, लेकिन न उन्हें विदेश भेजा और न ही उनकी रकम लौटाई। पीड़ितों की शिकायत के बाद वर्ष 2008 और 2009 में सदर थाने में उसके खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए थे।

फर्जी पते से बनवाया पासपोर्ट, लगातार बदलता रहा ठिकाना पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अपना पैतृक घर छोड़ दिया था और जयपुर में लगातार ठिकाने बदलकर रह रहा था। उसने अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाते हुए दूसरे पते से पासपोर्ट भी बनवा लिया था। पुलिस को सूचना मिली कि वह यूएई भागने की तैयारी में है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

चार मामलों में दर्ज हैं गंभीर धाराएं राकेश कुमार जांगिड़ के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करने और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं में चार मामले दर्ज हैं। पुलिस इन सभी मामलों में पहले ही अदालत में चालान पेश कर चुकी थी, लेकिन आरोपी लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा।