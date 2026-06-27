Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

18 साल से फरार बदमाश IPS अधिकारियों संग बनाई वीडियो; जयपुर पुलिस ने UAE भागने से पहले दबोचा

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
Follow us on Google News
share

करीब एक साल पहले आरोपी ने तत्कालीन मानसरोवर थानाधिकारी लाखन सिंह के साथ भी वीडियो बनाया था। इसमें वह पुलिस की कार्रवाई की सराहना करता है और लोगों से अपराध की सूचना पुलिस को देने तथा असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सहयोग करने की अपील करता दिखाई देता है।

जयपुर वेस्ट पुलिस ने 18 साल से फरार चल रहे राकेश कुमार जांगिड़ (48) को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी 25 जून को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भागने की फिराक में था, लेकिन तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया गया। आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था और वह सदर थाना क्षेत्र के टॉप-10 वांछित अपराधियों में शामिल था।

पुलिस की पकड़ से दूर, लेकिन अधिकारियों तक थी पहुंच

गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस आरोपी को पुलिस 18 साल से फरार बता रही है, वही पुलिस अधिकारियों के कार्यालय तक पहुंचता रहा। उसने कई अधिकारियों के साथ मुलाकात की, वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा कर अपनी पहचान और प्रभाव दिखाने की कोशिश करता रहा।

ये भी पढ़ें:SSB से रिटायरमेंट के 27 दिन बाद भी डॉ. साहब का दरबार कायम! नेम प्लेट जस की तस

छह महीने पहले IPS किशन सहाय के साथ बनाया था वीडियो

करीब छह महीने पहले आरोपी ने आईपीएस अधिकारी किशन सहाय के कार्यालय में जाकर उनके साथ वीडियो बनाया था। वीडियो में वह उन्हें गुलदस्ता भेंट करता है और एकादशी पर शराब परोसने, महिलाओं से छेड़छाड़, साइबर अपराध और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सवाल पूछता दिखाई देता है। अधिकारी भी युवाओं को कानून का पालन करने और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश देते नजर आते हैं। वीडियो के अंत में आरोपी खुद लोगों से कानून का सम्मान करने और सोशल मीडिया का सही उपयोग करने की अपील करता है।

पूर्व थानाधिकारी लाखन सिंह के साथ भी किया था वीडियो

करीब एक साल पहले आरोपी ने तत्कालीन मानसरोवर थानाधिकारी लाखन सिंह के साथ भी वीडियो बनाया था। इसमें वह पुलिस की कार्रवाई की सराहना करता है और लोगों से अपराध की सूचना पुलिस को देने तथा असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सहयोग करने की अपील करता दिखाई देता है। इन वीडियो के सामने आने के बाद आरोपी की पहुंच को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:जैश कमांडर से निकाह की तैयारी कर रही थी जयपुर की महिला आतंकी

विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देता था। उसने कई लोगों से लाखों रुपए वसूले, लेकिन न उन्हें विदेश भेजा और न ही उनकी रकम लौटाई। पीड़ितों की शिकायत के बाद वर्ष 2008 और 2009 में सदर थाने में उसके खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए थे।

फर्जी पते से बनवाया पासपोर्ट, लगातार बदलता रहा ठिकाना

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अपना पैतृक घर छोड़ दिया था और जयपुर में लगातार ठिकाने बदलकर रह रहा था। उसने अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाते हुए दूसरे पते से पासपोर्ट भी बनवा लिया था। पुलिस को सूचना मिली कि वह यूएई भागने की तैयारी में है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

ये भी पढ़ें:16 करोड़ युवा शराब गटकने वाले,भारत के करोड़ों युवाओं पर चौंकाने वाली रिपोर्ट

चार मामलों में दर्ज हैं गंभीर धाराएं

राकेश कुमार जांगिड़ के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करने और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं में चार मामले दर्ज हैं। पुलिस इन सभी मामलों में पहले ही अदालत में चालान पेश कर चुकी थी, लेकिन आरोपी लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा।

सोशल मीडिया से बनाता था प्रभावशाली छवि

सूत्रों के अनुसार आरोपी पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। इन वीडियो के जरिए वह लोगों के बीच अपनी पहुंच और प्रभावशाली छवि बनाने की कोशिश करता था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद यह भी जांच का विषय बन गया है कि आखिर एक वांछित आरोपी इतने वर्षों तक पुलिस की नजरों से कैसे बचा रहा और अधिकारियों तक उसकी पहुंच कैसे बनी रही।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Viral Video Viral Videos Jaipur News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।