राजस्थान के 27 लाख किसानों के लिए गुड न्यूज, बटन दबाते ही खाते में आएंगे 1200 करोड़ रुपये, जानें

Rajasthan Farmer News: राजस्थान के 27 लाख किसानों को 11 अगस्त 2025 को झुंझुनूं में आयोजित एक कार्यक्रम में 1200 करोड़ रुपये की फसल बीमा क्लेम राशि ट्रांसफर की जाएगी।

राजस्थान के 27 लाख किसानों के लिए गुड न्यूज है। 11 अगस्त को 27 लाख किसानों के खाते में 1200 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। इसको लेकर झुंझुनूं में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा शामिल होंगे।

ट्रांसफर की जाएगी फसल बीमा क्लेम राशि जानकारी के अनुसार, राजस्थान के 27 लाख किसानों के खाते में 1200 करोड़ रुपये की फसल बीमा क्लेम राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्वीकृत की गई है। वहीं, झुंझुनूं में आयोजित कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक भी की। इस बैठक में विधायक राजेंद्र भांबू, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच और राष्ट्रीय परिषद सदस्य विश्वंभर पूनियां भी मौजूद रहे। इस मौके पर भांबू ने कहा कि इस आयोजन से न केवल किसानों, बल्कि पूरे झुंझुनूं विधानसभा क्षेत्र में उत्साह है।