जोधपुर के 120 श्रद्धालु दुबई में फंसे, कथा सुनने गए थे; अशोक गहलोत ने सरकार से की अपील
ईरान और इजरायल के बीच बढ़े सैन्य तनाव और क्षेत्रीय हालात के असर के बीच राजस्थान के जोधपुर के करीब 120 श्रद्धालु दुबई में फंस गए हैं। ये सभी श्रद्धालु बड़ा रामद्वारा सूरसागर के संत अमृतराम महाराज की कथा सुनने के लिए दुबई गए थे।
ईरान और इजरायल के बीच बढ़े सैन्य तनाव और क्षेत्रीय हालात के असर के बीच राजस्थान के जोधपुर के करीब 120 श्रद्धालु दुबई में फंस गए हैं। ये सभी श्रद्धालु बड़ा रामद्वारा सूरसागर के संत अमृतराम महाराज की कथा सुनने के लिए दुबई गए थे। कथा 24 से 28 फरवरी तक सेवन सीज होटल में आयोजित थी।
जानकारी के अनुसार, सभी श्रद्धालु 23 फरवरी को दुबई पहुंचे थे। कथा 28 फरवरी को समाप्त होने के बाद वे भारत लौटने के लिए आबूधाबी एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं उन्हें उड़ान रद्द होने की सूचना दी गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन्हें वापस होटल भेज दिया। दुबई में फंसे श्रद्धालुओं ने केंद्र सरकार से सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल मदद की मांग की है।
बताया जा रहा है कि मंडोर और सूरसागर क्षेत्र के माली समाज के करीब 100 लोग इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। अचानक बदले हालात के कारण वे अब दुबई में ही रुके हुए हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने बयान जारी कर कहा, “कथा के लिए जोधपुर से दुबई गए श्री रामप्रसाद जी महाराज के रामस्नेही संप्रदाय के श्री मनोहर दास जी एवं श्री अमृतराम जी तथा तकरीबन 120 श्रद्धालुओं के खाड़ी में अचानक शुरू हुए युद्ध के चलते वहां फंसने का समाचार बेहद चिंताजनक है। ऐसे माहौल में इनकी स्थिति समझी जा सकती है।”
गहलोत ने बताया कि सूचना मिलने के बाद उन्होंने देर रात श्री मनोहर दास जी महाराज से बात कर वहां की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय प्रवासी मारवाड़ी समुदाय से उनकी बातचीत हुई है और वहां रह रहे प्रवासियों ने श्रद्धालुओं की मदद की है।गहलोत ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से अपील करते हुए कहा, “मेरा विनम्र आग्रह है कि इन सभी की सकुशल स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जाए।”
इस बीच, क्षेत्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत की खबरों के बाद पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। हालांकि, भारत सरकार की ओर से इस विशेष मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया समाचार लिखे जाने तक सामने नहीं आई थी। परिजन और समाज के लोग श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें