111 sub-inspectors became inspectors in Rajasthan police watch list Rajasthan Police News: राजस्थान पुलिस के 111 SI बने इंस्पेक्टर, देखें लिस्ट, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़111 sub-inspectors became inspectors in Rajasthan police watch list

Rajasthan Police News: राजस्थान पुलिस के 111 SI बने इंस्पेक्टर, देखें लिस्ट

Rajasthan Police: राजस्थान पुलिस में वर्ष 2021-22 के लिए 127 पुलिस निरीक्षक पदों के लिए आयोजित पदोन्नति परीक्षा में 111 सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 9 Aug 2025 01:36 PM
share Share
Follow Us on
Rajasthan Police News: राजस्थान पुलिस के 111 SI बने इंस्पेक्टर, देखें लिस्ट

राजस्थान पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान पुलिस में वर्ष 2021-22 के लिए आयोजित पदोन्नति परीक्षा के तहत 127 पुलिस निरीक्षक पदों के लिए 111 सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें धौलपुर जिले के उपनिरीक्षक शैतान सिंह और नोबेल सैनी भी शामिल हैं।

राजस्थान पुलिस के 111 SI बने इंस्पेक्टर

बता दें कि परीक्षा का आयोजन 5 और 6 मई को राजस्थान पुलिस अकादमी में हुआ था, जिसका संचालन महानिरीक्षक पुलिस, सतर्कता, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ने किया।

राजस्थान पुलिस के 111 SI बने इंस्पेक्टर

लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद चयनित उप निरीक्षकों को पुलिस निरीक्षक पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम (पीसीसी) के लिए भेजा गया। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अंतिम परिणाम जारी किया गया।

राजस्थान पुलिस के 111 SI बने इंस्पेक्टर

हालांकि, सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय वाले उप निरीक्षकों को पीसीसी से छूट दी गई थी। धौलपुर जिले में तैनात नोबेल सैनी और शैतान सिंह को अब इंस्पेक्टर के पद पर तैनाती दी गई है, जिससे जिले में पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता में वृद्धि की उम्मीद है। साथ ही कानून व्यवस्था भी ठीक होगी।