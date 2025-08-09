Rajasthan Police News: राजस्थान पुलिस के 111 SI बने इंस्पेक्टर, देखें लिस्ट

Rajasthan Police: राजस्थान पुलिस में वर्ष 2021-22 के लिए 127 पुलिस निरीक्षक पदों के लिए आयोजित पदोन्नति परीक्षा में 111 सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है।

राजस्थान पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान पुलिस में वर्ष 2021-22 के लिए आयोजित पदोन्नति परीक्षा के तहत 127 पुलिस निरीक्षक पदों के लिए 111 सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें धौलपुर जिले के उपनिरीक्षक शैतान सिंह और नोबेल सैनी भी शामिल हैं।

बता दें कि परीक्षा का आयोजन 5 और 6 मई को राजस्थान पुलिस अकादमी में हुआ था, जिसका संचालन महानिरीक्षक पुलिस, सतर्कता, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ने किया।

लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद चयनित उप निरीक्षकों को पुलिस निरीक्षक पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम (पीसीसी) के लिए भेजा गया। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अंतिम परिणाम जारी किया गया।