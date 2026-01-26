गणतंत्र दिवस से पहले राजस्थान में पकड़ा 10,000 KG अमोनियम नाइट्रेट, आरोपी सुलेमान खान गिरफ्तार

संक्षेप: गणतंत्र दिवस से पहले राजस्थान में नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फार्म हाउस से करीब 10 हजार किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुलेमान खान के रूप में हुई है।

गणतंत्र दिवस से पहले राजस्थान में नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फार्म हाउस से करीब 10 हजार किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुलेमान खान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सुलेमान के खिलाफ इससे पहले भी अवैध विस्फोटक सामग्री के तीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस मामले में जांच एवं पूछताछ कर रही है।

पुलिस के अनुसार क्षेत्र के हरसौर गांव में पुलिस की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और नागौर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। यह प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी विस्फोटक सामग्री बरामदगी है।

187 कट्टों में भरा मिला विस्फोटक इस मामले में आरोपी सुलेमान खान को गिरफ्तार किया गया है, जिसने यह भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री अपने फार्म हाउस में बने एक मकान में छिपाकर रखी थी। छापेमारी में मौके से 187 कट्टों में लगभग 9550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर आदि विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। आरोपी ने पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा किया है कि वह कथित तौर पर वैध और अवैध खनन गतिविधियों में शामिल लोगों को यह विस्फोटक सामग्री की सप्लाई करता था।

केंद्रीय जांच एजेंसियों को दी गई जानकारी पीटीआई के अनुसार, नागौर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा (एसपी) ने बताया कि एक सूचना के आधार पर पुलिस ने शनिवार देर रात हरसौर गांव में छापा मारा, जहां एक खेत से 187 बोरियों में भरा 9,550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान भी जब्त किए, जिसमें नौ कार्टन डेटोनेटर, 12 कार्टन और 15 बंडल नीले फ्यूज तार और 12 कार्टन और पांच बंडल लाल फ्यूज तार शामिल हैं। पुलिस ने हरसौर गांव के रहने वाले सुलेमान खान को भी मौके से गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

कच्छावा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने आगे बताया कि जब्ती के बारे में केंद्रीय एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है और उम्मीद है कि वे एक बड़ी जांच के तहत सुलेमान से पूछताछ करेंगी।