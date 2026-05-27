कोटा में 100 रुपए के लिए मर्डर! 10 साल के बच्चे को नाबालिग ने मार डाला; आखिरी बार दिखे दोनों साथ
राजस्थान के कोटा में 10 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शवो को झाड़ियों में फेंक दिया गया। झाड़ियों में शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है।
राजस्थान के कोटा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में मंगलवार की रात को 10 साल के मासूम का झाड़ियां में क्षत-विक्षत शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अभी तक प्रथम दृष्टया सामने आया है कि मासूम के सिर पर पत्थरों से वार कर उसकी हत्या की गई है। झाड़ियां में घूम रहे जानवरों ने भी शव को नुकसान पहुंचाया है।
आखिरी बार दोस्त के साथ दिखा था मृतक
इस मामले पर बात करते हुए थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि 25 मई की शाम को एक 10 साल बच्चे की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। जिसमें अमर सिंह मीणा नाम के एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उनका 10 साल का बेटा मयंक खेलने के लिए गया था जो कि वापस नहीं लौटा है। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक 15 साल का लड़का मयंक को अपने साथ ले जा रहा है। सामने आया कि वह मयंक का दोस्त है। इसके बाद उस लड़के से इस मामले में पूछताछ भी की गई।
100 रुपए के मर्डर की आशंका
मंगलवार देर रात को वर्कशॉप के सामने झाड़ियों से पुलिस को एक शव मिला। जिसकी पहचान मयंक के रूप में हुई। मयंक की गर्दन उसके धड़ से अलग थी और उसके सिर पर भी किसी हथियार से हमला करने के निशान थे। मौके से पुलिस को खून से सना एक पत्थर भी मिला है जिसको पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर लिया है। वही सामने यह भी आया है कि मृतक मयंक और उस लड़के के बीच में करीब 100 रुपए के लेनदेन को लेकर बातचीत हुई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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