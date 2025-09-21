Woman Will Get Rs 1100 Every Month Few Months Remaining Chief Minister Says बस कुछ समय बाकी! फिर हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 1100 रुपये; मुख्यमंत्री का ऐलान, Punjab Hindi News - Hindustan
दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार महिलाओं को 1100 रुपए की राशि देने का फैसला जल्द ले सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने लोगों को मुफ्त बिजली देकर एक महत्वपूर्ण गारंटी पूरी की थी।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Sun, 21 Sep 2025 08:13 PM
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार महिलाओं को हर माह 1100 रुपए देने के अपने चुनावी वादे को जल्द ही पूरा करने जा रही है। सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि अगले साल से महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए मिलने लगेंगे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अगले साल 2026 का बजट पारित होने के बाद प्रदेश की महिलाओं को सरकार के वादे के अनुसार 1100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भगवंत मान ने घोषणा की थी कि महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर के साथ हर महीने 1100 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इनमें से मुफ्त सफर का वादा आम आदमी पार्टी ने पूरा कर दिया था लेकिन दूसरा वादा अब तक अधूरा है। सीएम भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि आप सरकार इस योजना को लागू करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकता है और सरकार महिलाओं से किए इस वादे को जल्द पूरा करेगी। अगले साल की शुरुआत होने में अब महज कुछ ही महीने बचे हैं।

दिल्ली की सत्ता खोने के बाद आप पर वादा पूरा करने का दबाव

दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार महिलाओं को 1100 रुपए की राशि देने का फैसला जल्द ले सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने लोगों को मुफ्त बिजली देकर एक महत्वपूर्ण गारंटी पूरी की थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनावों में पराजय का सामना करना पड़ा और पार्टी नेताओं के अंदर अब यह बात तेजी से चल रही है कि आप सरकार को अपनी सभी गारंटियों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि विपक्ष से इन मुद्दों को छीना जा सके क्योंकि विपक्षी दल यही आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब में अभी तक महिलाओं को 1100 रुपए की राशि नहीं दी गई है। इसे देखते हुए अब सरकार को 1100 रुपए की राशि महिलाओं को देने बारे जल्द फैसला लेना होगा। पंजाब में 18 साल से अधिक उम्र की करीब एक करोड़ महिलाएं हैं।

हरियाणा ने फंड बनाया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी की घोषणा

शुरुआत में पंजाब सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। हालांकि जब विपक्ष और लोगों ने योजना को लागू करने में देरी के बारे में सवाल उठाए तो इसे लॉन्च करने के बजाय सीएम मान ने मई 2024 में घोषणा की कि राशि बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। लेकिन लंबे समय से राज्य की महिलाएं इस वादे के पूरा होने के इंतजार में हैं। मार्च 2025 में पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपना चाैथा बजट पेश किया ​था। पिछले तीन बजट की तरह इस बार भी महिलाओं की झोली खाली रही। पड़ोसी राज्य हरियाणा ने महिलाओं की मदद के लिए फंड बना दिया है। दिल्ली में भी भाजपा सरकार ने इस वादे को पूरा किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मदद की घोषणा कर दी है।

कर्ज में डूबे पंजाब के लिए वादा पूरा करना चुनौती

पंजाब भारी कर्ज में डूबा है। ऐसे में महिलाओं के लिए इस योजना को लागू करना बड़ी चुनौती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने पहली बार एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत के राज्य अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे संभाल रहे हैं। यह रिपोर्ट शुक्रवार 19 सितंबर को कैग के संजय मूर्ति ने स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में जारी की। पिछले दस साल में सभी 28 राज्यों का कुल सार्वजनिक कर्ज तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है, जो 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ रुपये था, वह 2022-23 में 59.60 लाख करोड़ रुपए हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी शासित पंजाब सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा है, जहां कर्ज-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 40.35 प्रतिशत है, जो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। पंजाब का कर्ज उसकी सालाना आर्थिक कमाई के लगभग आधे के बराबर है। पंजाब लंबे समय से कम राजस्व और बढ़ते खर्चों से जूझ रहा है। कैग रिपोर्ट ने पुष्टि की कि पंजाब की स्थिति खराब है। पहले से ही बेरोजगारी, खेती में संकट और उद्योगों के लिए कम मौकों का सामना कर रहे पंजाब के लिए इतना कर्ज विकास में निवेश की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। पंजाब अब बुनियादी ढांचे जैसे भविष्य की वृद्धि पैदा करने वाले खर्चों पर ध्यान देने के बजाय, उधार लिए गए पैसे का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में खर्च कर रहा है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

